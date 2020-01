El President de la Comissió Legislativa de Sanitat, Jordi Font, ha declarat aquesta tarda després de la reunió amb membres de Govern que el PS no farà cap pacte d’Estat en matèria de salut. “Voldrien que nosaltres ens solidaritzéssim amb l’acció legislativa i aquest no és el nostre rol. El nostre rol és fer de legisladors i opinar. Quan facin coses que com a executiu no convinguin els hi direm”, ha explicat el conseller.

El document que Govern ha lliurat als membres del Grup Parlamentari Socialdemòcrata descriu tot el que volen fer durant aquests quatre anys. En aquest sentit, des del PS recorden que “DA ja té un pacte de Govern amb Liberals i CC: que tirin endavant les seves polítiques. Si ens demanen opinió, els hi donarem, i si hem de fer oposició, la farem, que és el que ens toca”, ha declarat Font.

Els socialdemòcrates aclareixen que “si no hi hagués sanitat a Andorra i ens demanessin a totes les formacions de seure per preparar el projecte, hi seríem. Però ja tenim una sanitat que està funcionant més malament que bé. No es tracta d’una reforma del sistema, sino de millores en el sistema sanitari”. Font ha recordat que la tasca de l’executiu és modificar el funcionament de la sanitat, tenint en compte que cada vegada que es fa un canvi afecta la relació que tenen amb el sistema els que hi treballen dins. “Això fa grinyolar el sistema. Ells volen que siguem còmplices d’aquestes situacions i que el grinyolament fos més suau”, explica el conseller.

Des del PS treballen perquè la sanitat sigui cada cop més propera i la cartera de serveis sigui més extensa. “S’ha de decidir si l’avortament, el canvi de sexe, els psicòlegs o els podòlegs per la gent gran són temes sanitaris i s’han d’incloure com a serveis. Ens trobaran per discutir aquest tipus de coses” ha sentenciat Font.

PS