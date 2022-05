El PS d’Encamp, en contra el nomenament d’un conseller del Comú com a representant polític a Gasopas

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Encamp, David Rios i Enric Riba, han votat en contra del nomenament d’un conseller del Comú com a representant polític al Consell d’Administració de Gasopas. Ho entenen com “una acumulació de poder que no té cap mena de justificació” i lamenten que es deixi passar l’oportunitat perquè ciutadans, sense càrrec polític, participin de la gestió de la parròquia.

Ha estat el número dos de PS+Independents d’Encamp, Enric Riba, qui ha exposat la “sorpresa” pel fet que es nomeni un conseller de Comú per anar al Consell d’Administració d’una societat participada pel Comú, mentre que el cap de llista, David Rios, ha explicat que normalment s’abstindrien en un nomenament perquè “no és la nostra competència valorar si un nomenament és apte o no”, però que en aquest cas es considera “una acumulació de poder” i que “aquest tipus de decisions fan mal a la imatge de la política en general”.

En aquest sentit, els socialdemòcrates consideren que es pot aplicar la dita segons la qual “la dona del César no només ha de ser honesta sinó que hi ha de semblar”, i valoren que els nomenaments de representants polítics als consells d’administració de societats participades són una “oportunitat” per a la ciutadania de conèixer el funcionament de la parròquia i ser-ne partícip. Així mateix, Riba ha assenyalat que el Comú podria modificar el reglament per tal d’evitar que es poguessin fer aquests nomenaments.

D’altra banda, els consellers de PS+Independents d’Encamp han tornat a expressar la preocupació per “com es gasten els diners” des de la majoria i l’augment de la despesa “tan desorbitat”. A més, han desestimat valorar l’informe d’execució del pressupost corresponent al primer trimestre en considerar que és “difícil treure conclusions de pes” amb dades trimestrals, i encara més tenint en compte que l’any anterior l’activitat es va veure fortament afectada per la pandèmia de Covid-19.