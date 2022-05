El PS d’Andorra la Vella anima a la majoria “a trencar l’hermetisme” i a convocar les comissions

El Partit Socialdemòcrata d’Andorra la Vella ha animat a la majoria a “trencar l’hermetisme” i a convocar les comissions de les diferents conselleries. Així ho han fet després d’exposar al Consell de Comú que s’ha celebrat aquest dijous que hi ha comissions, com la de serveis públics o la de promoció turística i comerç, que no es convoquen des de fa 111 i 114 dies respectivament.

El número 2 de PS+Independents d’Andorra la Vella, Sergi González, ha explicat que en d’altres comuns les comissions de les diferents conselleries es reuneixen amb una freqüència mínima mensual, i que disposen de grups de WhatsApp per agilitzar les comunicacions entre majoria i minoria, en els quals també s’anuncien temes que es consideren importants. Així, González ha qüestionat com es gradua a Andorra la Vella la importància dels diferents temes i s’argumenti que no hi ha temes importants a tractar per no convocar una comissió.

En aquest punt, el número 2 de PS+Independents ha felicitat als titulars d’aquelles conselleries que convoquen regularment les corresponents comissions, en les quals regna un ambient de cordialitat i es fan aportacions des de totes les formacions.

“No som els dolents, els ‘quejicas’, ‘grunyons’ de la pel·lícula”, ha manifestat el conseller socialdemòcrata, “som gent normal, ciutadans d’Andorra la Vella que volem el millor per a la parròquia, igual que vostès”, ha afegit. González també ha argumentat que convocant les comissions pertinents s’evitaria que en els Consells de Comú es fes “una pel·lícula ‘cansina’, avorrida, i que sempre té el mateix guió: respon vostè, senyora cònsol, i quan el tema entra en qüestions tècniques surt amb què vostè no és tècnica i que aquests temes no s’han de tractar en un Consell de Comú”. “Doncs on els tractem? Si no tenim cap mena de comunicació bidireccional per saber el perquè de les coses”, ha afegit.

Així, des de la formació socialdemòcrata s’ha reiterat la voluntat de contribuir i fer aportacions que repercuteixin en benefici per a la ciutadania i un millor servei. En aquest sentit, la líder de PS+Independents al Comú d’Andorra la Vella, Dolors Carmona, ha posat l’exemple del compromís adoptat per la majoria al Consell de Comú de facilitar els tràmits als majors de 65 anys per a obtindré l’exempció de la taxa de tinença de gossos, responent a la demanda formulada des de la fila socialdemòcrata.