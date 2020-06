El PS considera que la declaració d’emergència climàtica s’haurà “d’anar revisant i ampliant”

El Secretari d’Organització del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, i el Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Carles Sánchez, han reivindicat aquest divendres la importància de posar en pràctica polítiques mediambientals. Des del PS esperen que la COVID-19 no sigui una excusa per abandonar la inversió en la transició energètica: “Ha de ser una prioritat en la revisió dels projectes de Govern. Les malalties zoonòtiques com la que estem patint (la Covid-19) i altres que han aparegut al passat demostren la relació directa entre la protecció del nostre medi ambient i la salut pública“, ha indicat Baró.

Els socialdemòcrates defensen que, pel context i les particularitats d’Andorra, “si algú pot posar en pràctica polítiques en matèria mediambientals, som nosaltres: un petit país envoltat de natura”. En aquest sentit, el Conseller General, Carles Sánchez, ha explicat que la declaració d’emergència climàtica és un primer pas, però que “l’haurem d’anar revisant i ampliant”.

Garantir que Andorra serà un territori sense instal·lacions aeroportuàries, fomentar les tradicions agrícoles-ramaderes com a garants de la preservació del paisatge i la biodiversitat del medi a Andorra, prioritzar l’ús del transport públic col·lectiu i el transport compartit respecte al vehicle privat mitjançant el foment del transport públic intermodal i són tres de les idees claus que els socialdemòcrates han defensat aquest matí: “sempre hem cregut en la importància de polítiques mediambientals per al progrés de la nostra societat. L’ecologisme ha de ser la base de les polítiques del present I del futur“, ha explicat el Secretari d’Organització, Pere Baró.

Finalment, des del PS han volgut estendre la seva mà a Govern per treballar, i més en aquest tipus de polítiques transversals i que han de ser prioritàries en els pròxims anys. “Hem de reforçar conjuntament l’actuació contra la crisi climàtica, que malauradament serà la següent”, ha assenyalat el conseller general, Carles Sánchez.