L’Ajuntament de la Seu d’Urgell felicita a l’alturgellenca Elvira Besolí Grau que avui fa 100 anys

El Consistori urgellenc ha fet arribar avui una felicitació institucional, acompanyada d’un ram de flors i un pastís, a la veïna Elvira Besolí Grau pels seus 100 anys.



Val a dir que degut a l’actual situació sanitària generada per la Covid-19, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, i la regidora de Gent Gran, Marian Lamolla, no han pogut felicitar-la personalment en nom de tota la Corporació municipal, tal i com es feia habitualment.

Elvira Besolí Grau va néixer avui fa 100 anys al poble d’Aristot (Alt Urgell), es va casar a Músser, i des de fa quaranta anys viu a la Seu d’Urgell. Actualment viu a la Seu amb la seva filla. L’àvia centenària té una filla, un net i una neta, un besnét i una besnéta.