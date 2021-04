El PS coneix el funcionament d'”Espanya Nació Emprenedora”

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, i el conseller general Quim Miró han viatjat a Madrid per reunir-se amb Francisco Polo, Alt Comissionat per a Espanya Nació Emprenedora, després que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, convidés els socialdemòcrates a conèixer de primera mà les tasques que es realitzen en aquest àmbit al país veí del sud. L’òrgan que gestiona Polo, i que depèn directament del cap de l’executiu, treballa en la creació d’estratègies i accions per a la millora i transformació del país en aspectes claus per al seu desenvolupament global.

La voluntat del Partit Socialdemòcrata és treballar per fer d’Andorra un espai d’acollida en innovació i emprenedoria no només a nivell privat, sinó amb una estratègia basada en inversions públiques i legislacions adequades per tal d’obrir l’economia del Principat al món. “Nosaltres, ja ho hem defensat diverses vegades, creiem que cal canviar la filosofia relativa als processos administratius, amb una política d’inversions que no estigui basada només en les viàries sinó també en la d’un parc tecnològic, com ja vam proposar, i en aquelles destinades a l’acollida d’inversió” ha destacat López.

El viatge de López i Miró ha servit per conèixer amb detall les estratègies i eines que es treballen i s’utilitzen a d’altres països, sobretot els veïns, per tal d’implementar-les i lluitar per crear una nova Andorra que doni oportunitats a tothom.