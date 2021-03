El nou Centre d’Art d’Andorra la Vella se situarà al Parc Central i s’inaugurarà a la tardor

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, han comparegut en roda de premsa per exposar el projecte del nou Centre d’Art d’Andorra la Vella que el Comú construirà al Parc Central i que gestionarà el ministeri de Cultura del Govern d’Andorra.

El nou espai que acollirà exposicions, d’uns 350 metres quadrats i d’un sol espai diàfan, amplia les dependències de 220 metres quadrats que fins fa uns mesos acollia el Servei de Joventut del Comú d’Andorra la Vella i, anteriorment, la Casa Pairal. El projecte, de l’arquitecte Marc Monegal, integra aquest edifici a peu pla a l’entorn del Parc Central, el pulmó verd de la parròquia que tindrà un nou caràcter cultural a banda de lúdic.

Aquest proper abril el Comú licitarà el concurs per adjudicar les obres de reforma i ampliació d’un espai que alhora s’adequarà als criteris d’eficiència energètica. La previsió és que els treballs comencin al juny i s’executin en un termini de quatre mesos.

Tant Sílvia Riva com Conxita Marsol coincideixen a assenyalar que Andorra la Vella necessitava aquest espai expositiu permanent per donar resposta a les necessitats dels artistes nacionals i que la ubicació és ideal per la seva centralitat i accessibilitat, tant a peu com en cotxe.

La ministra de Cultura i Esports ha agraït al Comú d’Andorra la Vella la sensibilitat mostrada envers les necessitats dels artistes plàstics del país que podran exposar en un espai que alhora programarà exposicions de reconegut prestigi per al públic nacional i un bon complement a l’oferta cultural adreçada als turistes. Riva ha explicat que el nou espai permetrà, així, reprendre el calendari expositiu del Govern.

El Comú i el Govern signaran properament un conveni de col·laboració per definir els termes de la gestió, manteniment i programació del nou Centre d’Art d’Andorra la Vella.