El Museu Carmen Thyssen anuncia els guanyadors del Concurs Discurs Musical 2025

Els cantants i grups que han guanyat el concurs (MCTA)

Per cinquè any consecutiu, la Fundació ONCA i el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) s’uneixen per a oferir una experiència única que combina art visual i música en un diàleg creatiu. Aquestes darreres hores, l’equipament museístic escaldenc ha anunciat quins són els guanyadors del Concurs Discurs Musical 2025. Els músics premiats són els següents:

David Sanz

Toni Gibert, Kic Barroc i Lluís Casahuga

Bernat Torra

Jordi Claret

Els guanyadors seran els encarregats de crear les composicions musicals que acompanyaran les obres d’art de la pròxima exposició que acollirà el Museu Carmen Thyssen Andorra durant l’any vinent, oferint una nova manera d’experimentar la creativitat, on la música i la imatge es fusionaran per a proporcionar una experiència immersiva i única als visitants.