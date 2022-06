El ministre Gallardo participa en la clausura de la 33a Trobada Empresarial al Pirineu

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha participat en l’acte de cloenda de la 33a Trobada Empresarial al Pirineu, que s’ha celebrat aquesta setmana a la Seu d’Urgell. Un fòrum econòmic que reuneix més de 600 assistents, plenament consolidat, i que permet conèixer experiències i casos d’èxit empresarial amb lligams a la zona pirinenca.

Enguany el lema de la trobada és ‘Innovació i sostenibilitat, palanques per al creixement empresarial’. Per a Gallardo, un “binomi que, en el cas d’Andorra, ha d’ajudar a contribuir i diversificar la nostra economia”, especialment després que la irrupció de la COVID-19 “ens ha fet adonar més que mai de les nostres fortaleses, però també de les nostres debilitats”.

Per al ministre però, la pandèmia també ha accelerat la necessitat del sector públic i privat “d’innovar en clau de sostenibilitat i de reflexionar sobre les implicacions mediambientals que té la nostra manera de viure i créixer, parlant de productivitat”. En aquest sentit, el titular de Presidència, Economia i Empresa ha posat de manifest els diversos avenços que s’han produït durant la darrera legislatura pel que fa al disseny d’un marc normatiu que fomenti el clima empresarial propici per a la diversificació.

Ha citat com a exemple la creació d’Andorra Business i la posada en marxa de la estratègia de diversificació –que permet incentivar l’aparició de nous nínxols d’oportunitats, nous models de negoci, atreure nòmades digitals– o l’impuls per instal·lar al principat una zona franca comercial i de custòdia de valors.

Gallardo també ha recordat que, per tal d’impulsar la zona, cal fer-ho de manera conjunta amb els veïns: “la interdependència no només es dona entre el sector públic i privat, sinó també entre països”. Així, ha apuntat que ha estat gràcies a l’estreta col·laboració del Govern d’Andorra, la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya que s’ha pogut fer realitat el llançament de noves rutes a l’aeroport d’Andorra–La Seu d’Urgell, “una infraestructura tan beneficiosa per a tot el Pirineu, que atrau turistes i afavoreix negocis”.

El ministre ha clos afirmant que el procés de transformació en què està immers Andorra també es llegeixi “en clau de les sinergies que podem generar amb els nostres veïns”.

Nova trobada bilateral amb la ministra de Transports espanyola

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, s’ha trobat poc després de la cloenda amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana d’Espanya, Raquel Sánchez, que també era present a la Trobada Empresarial al Pirineu. Durant la reunió, Gallardo i Sánchez han pogut reprendre diversos punts d’interès i cooperació dels dos Estats, especialment en matèria de transports, i que ja van tractar-se en la reunió que van mantenir a Madrid el dia en què van iniciar-se els vols regulars entre Andorra–La Seu i Barajas.

Així, Gallardo ha reiterat la necessitat que l’aeroport d’Andorra–La Seu pugui comptar amb un punt duaner propi que permeti l’arribada de turistes de fora de l’espai Schengen. Finalment i encara parlant de l’estructura aeroportuària, Gallardo i Sánchez també han abordat el punt sobre la senyalització que es preveu col·locar a la carretera que porta fins a l’aeroport i que en millorarà l’accés.