Visita d’una delegació d’experts del Consell d’Europa per avançar en el nou PNJA

La ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, va rebre ahir la delegació d’experts del Consell d’Europa, que assessoren el Govern en l’elaboració del nou Pla Nacional de la Joventut d’Andorra (PNJA). L’objectiu de la visita d’aquest grup experts, que s’ha allargat fins a aquest divendres, ha estat conèixer la situació actual de les polítiques i el serveis adreçats als joves del Principat, mitjançant una agenda de trobades i reunions amb els actors que representen i treballen en benefici d’aquest col·lectiu.

Per exemple, els punts joves dels comuns, el carnet jove, el Fòrum Nacional de la Joventut, els sectors joves dels partits polítics o tècnics del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, així com de Cultura i Esports o Afers Exteriors. D’aquesta manera, els experts del Consell d’Europa –pertanyents específicament al Comitè Director per la Joventut del Consell d’Europa (CDEJ) i al Consell Consultiu per la Joventut del Consell d’Europa (CCJ)– han pogut analitzar i conèixer de primera mà la realitat del jovent a Andorra, tot just abans d’iniciar la fase de treball del futur PNJA.

La ministra Pallarés ha destacat que el PNJA ha de servir de referent al conjunt de les institucions andorranes en les seves actuacions en matèria de joventut. Així, haurà d’esdevenir l’eina per definir, promoure i coordinar les polítiques adreçades a aquest col·lectiu arreu del país, garantint alhora l’autonomia dels joves. La presidenta del CDEJ, Miriam Teuma, ha posat en relleu que la visita dels experts té la voluntat de poder oferir recomanacions i eines al Govern per desenvolupar el PNJA.

Aquest és el segon pla nacional d’Andorra que rep l’assessorament del Consell d’Europa. El primer ha estat el Pla Nacional de la Infància i l’Adolescència (PNIA), que actualment es troba en el procés final de redacció.