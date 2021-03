El Govern obre les inscripcions del transport escolar i del bus lliure per aquest 2021-2022

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, l’obertura del període d’inscripció del transport escolar i del bus lliuren i manté els mateixos preus del carnet del transport escolar i del bus lliure per al curs 2021-2022. Davant les mesures excepcionals per l’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV2, el Ministeri ha determinat mantenir les tarifes del curs anterior. Es recorda que en el curs 2020-2021 ja es van mantenir els preus del 2019-2020.

Aquestes gestions es poden fer a través d’Internet, si bé les famílies que no puguin demanar la sol·licitud del Servei de Transport Escolar en línia, excepcionalment, podran demanar cita al Servei de Tràmits de qualsevol parròquia per poder presentar la sol·licitud presencialment.

Transport escolar

Per als alumnes dels nivells educatius de maternal, primera ensenyança, segona ensenyança (a partir del radi d’un quilòmetre del centre escolar) i batxillerat (de la zona B):

Període 1 d’inscripció i preus corresponents:

En línia: del 25 de març al 4 de juliol

Presencial: del 25 de març al 2 juliol

Preus: 107,88 € per un viatge i 215,76 € per a dos viatges.

El Govern subvenciona el 80,30% del cost real del carnet de transport escolar, d’un import de 1.095,21 € per curs escolar.

Els beneficiaris de la totalitat de la beca de transport escolar del curs 2020-2021 que l’hagin tornat a sol·licitar per al curs 2021-2022, no han d’avançar l’import del transport escolar.

Període 2 (fora de termini) i preus corresponents:

Els preus per als usuaris de les sol·licituds entrades a partir del 5 de juliol (totes les sol·licituds s’hauran d’entrar de forma presencial als serveis de tràmits sol·licitant cita) són de 161,82 € per un viatge i de 323,66 € per dos viatges. El Govern subvenciona el 70,45% del cost real del carnet de transport escolar, d’un import de 1.095,21 € per curs escolar.

Bus lliure

Període 1: de l’1 de setembre 2021 al 31 d’agost del 2022

L’import de l’abonament del bus lliure –per als alumnes de segona ensenyança i d’ensenyament postobligatori (batxillerat i formació professional)– de les sol·licituds presentades per primera vegada i de la renovació automàtica és de 215,76 € (viatges il·limitats).

Període 2: de l’1 de març del 2022 al 31 d’agost del 2022

Les demandes de noves sol·licituds que es presentin en aquest període l’import és de 107,88 € (viatges il·limitats).

Es recorda que els abonaments del bus lliure que s’hagin adquirit els cursos anteriors es renovaran automàticament sense haver de tornar a demanar la sol·licitud ni en línia ni presencialment. El Govern procedirà al cobrament de la modalitat del pagament al compte bancari que l’usuari hagi marcat en la sol·licitud d’alta del bus lliure dels cursos anteriors.