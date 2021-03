El doctor en enginyeria industrial Jordi Llovera assegura que Andorra hauria de renovar el 14% del parc immobiliari a l’any per reduir la petjada ecològica. Aquesta és una de les principals conclusions a les quals ha arribat l’empresa Enginesa després de finalitzar l’estudi científic ’14 de març, el dia que la nostra petjada ecològica trepitja Andorra’. Per tal d’assolir aquest objectiu, Llovera explica que el Govern va en la bona línia pel que fa als compromisos adoptats, tot i que ara cal dur-los a la pràctica tant per part de l’administració com dels privats. Les actuacions necessàries per assolir aquesta renovació impliquen fer un correcte aïllament de les llars; utilitzar energia renovable com l’aerotèrmia o la geotèrmia, i produir electricitat amb plaques solars fotovoltaiques per garantir l’autoconsum.

El fet que un edifici no compti amb els aïllaments tèrmics corresponents provoca que la calor s’escapi de les llars i generi un major consum. En aquests moments, “a Andorra ja tenim una colla d’edificis de molt baix consum energètic”, en els quals els propietaris han passat de rebre una factura al voltant dels 170 euros “a menys de deu”. Ara bé, aquesta reforma comporta un cost elevat “que s’amortitza en el temps”, ja que poden ser útils fins a 40 anys. “Són inversions que redueixen la contaminació i també augmenten el confort de les persones”, afegeix.

Aquesta actuació, segons l’expert, ha d’anar acompanyada en paral·lel amb els treballs sobre el parc automobilístic. L’executiu va signar el 2015 el Conveni de París, en el qual es comprometia a reduir en un 37% les emissions d’aquí al 2030 i assolir la neutralitat carboni l’any 2050. Per tant, d’aquí a un període de 9 anys cal rebaixar el 37% del consum de carburants, i el 2050 cal haver reduït el consum de carburants com a mínim al 70% respecte de l’actualitat. Per seguir aquests passos, és necessari anar més a peu, utilitzar el transport públic, i desplaçar-se amb models sostenibles com la bicicleta, o el patinet, la moto o el vehicle elèctric.

Al llarg de l’estudi, a més, també s’especifica que el 14 de març “ja vam produir tantes emissions de CO2 com les que poden absorbir els boscos durant l’any”. A partir d’aquí, per tant, totes les emissions acceleren la degradació de la natura i contribueixen al canvi climàtic. Per evitar-ho, “necessitaríem multiplicar per 4,3 la superfície de boscos per absorbir tot el CO2 que generem”. Les principals conseqüències d’aquesta situació fan que des del 1950 s’estigui experimentant un augment de 0,36 graus en la temperatura per decenni, i també genera registrar cinc litres menys de precipitacions per metre quadrat a l’any. “Si pugen les temperatures i baixen les precipitacions de neu tenim un risc important que, en pocs anys, les estacions d’esquí no siguin viables”, conclou.