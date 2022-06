El Consell d’Infants de Canillo fa, enguany, propostes relacionades amb l’oci i el lleure

El Comú de Canillo ha acollit aquest dijous el Consell d’Infants, que feia dos anys que no se celebrava presencialment. Una seixantena d’infants de l’Escola Andorrana i de l’Escola Francesa d’entre 11 i 12 anys, i acompanyats pels seus mestres han pres part en la sessió. Durant l’esdeveniment s’ha aprovat l’acta del 17è Consell d’Infants del 20 de maig de 2021, s’han repassat les propostes executades, les ajornades i les pendents d’execució de la passada edició, i se n’han presentat les noves pel curs 2022-2023.

Pel que fa a les 15 propostes demanades l’any anterior, s’han pogut executar la majoria. Si bé és cert que n’hi havia que eren de difícil compliment, s’han pogut executar parcialment alguns projectes, com ara la construcció de més parcs infantils. En aquest sentit, s’ha inaugurat el de Prats, el mes d’abril passat, i el de l’Aldosa s’executarà en els pròxims mesos. També s’ha remodelat tot l’skate park, i s’ha donat solució a la demanda del transport sostenible, amb el bus a la demanda, L’Uclic.

Si bé les propostes de l’any anterior estaven més enfocades al medi ambient, les del 2022 tenen a veure amb l’àmbit del lleure, i de l’oci. Destaca el fet que els infants han pensat amb tots els col·lectius, també la gent gran, i temàtiques. Així, han demanat per futures instal·lacions al Palau de Gel, pel mur d’escalada i la seva adaptació i la possibilitat de classes per a infants, per la creació de més circuits d’orientació, per la construcció d’un pump truck, i per organitzar una biblioteca mòbil, a més de fer formacions per a la gent gran perquè puguin utilitzar serveis telemàticament, com demanar L’Uclic.

D’aquesta manera, la corporació estudiarà totes les propostes presentades, i continua treballant amb les que han quedat pendents de l’any anterior per poder donar sortida a aquestes idees. Posteriorment, s’ha fet un dinar amb tots els infants a la plaça del Telecabina.