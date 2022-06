Adjudicat el subministrament de barreres de seguretat per a la xarxa viària

Aquesta setmana s’ha procedit a l’adjudicació definitiva del concurs nacional pel subministrament de barreres de seguretat per a la xarxa viària. El concurs públic ha recaigut a l’empresa multiserveis Co-Príncep per un import de 136.150,44 euros i s’encarregarà de subministrar barreres metàl·liques tipus biona i barreres mixtes de metall o fusta destinades a diferents punts de la xarxa viària d’Andorra.

Per altra banda, el Consell de Ministres també ha aprovat aquest passat dimecres la licitació per a la reposició i manteniment de senyalització vertical i sistemes de contenció de la xarxa de carreteres generals per a l’any 2022. L’objectiu de la licitació és la contractar l’execució de les actuacions destinades a la conservació, tant dels elements d’obra civil (cunetes, murs de sosteniment, rases…) com d’aquells elements de senyalització vertical i sistemes de contenció de vehicles (plaques de senyalització, reposició de barrera de seguretat…) que tenen un efecte al manteniment de tota la xarxa viària de carreteres generals.

La forma de licitació es farà mitjançant concurs nacional amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament als webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern. Les empreses interessades tenen fins el proper 23 de juny per presentar oferta.