El Consell de Dones de l’Alt Urgell treballa en el nou Pla d’Igualtat d’Oportunitats

El Consell de Dones de l’Alt Urgell s’ha reunit a la seu del Consell Comarcal per tractar diversos temes d’interès, entre els quals destaca el Vè Pla Estratègic per a la Igualtat d’Oportunitats a l’Alt Urgell. A més, s’ha fet balanç dels actes del 8M, Dia Internacional de les Dones, i s’ha donat compte de les accions proposades al fons del Pacte d’Estat contra la violència de gènere. En un altre punt de l’ordre del dia, s’ha presentat la proposta, aprovada per unanimitat, de la incorporació al Consell de Dones de l’empresària i activista cultural urgellenca Montse Guiu.

Quant al Vè Pla d’Igualtat d’Oportunitats a l’Alt Urgell, durant la reunió s’han recollit les aportacions de totes les persones que han participat per a treballar en les necessitats de les dones de la comarca segons la diagnosi del Pla, així com iniciatives derivades de l’organització del 8M i altres actes. Es preveu una nova sessió per detallar el Pla d’Igualtat d’Oportunitats per part de Maite Oier, professional de la consultora Degènere que el va liderar.

D’altra banda, s’han recollit iniciatives en relació al transport, les xarxes, la mobilitat, el llenguatge inclusiu, l’organització d’activitats contra la violència i la proposta de presentació, en la propera sessió, del projecte del col·lectiu 8M per posar noms de dona a carrers dels municipis de la comarca.

Per últim, es recorda que el dia 8 de juny al cinema Guiu tindrà lloc la presentació del documental “Bruixes, la gran mentida”, amb debat posterior i es convida a la participació del Consell de Dones.