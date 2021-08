El Comú d’Escaldes regalarà 40 compostadors per a potenciar el reciclatge

El Comú d’Escaldes-Engordany vol potenciar la recollida de la matèria orgànica, començant per ajudar a recuperar les restes vegetals que es generen amb el manteniment d’horts i jardins. Per això, el Comú d’Escaldes vol potenciar el compostatge regalant 40 compostadors de jardí.

El compostatge és un procés natural de transformació de residus. Els microorganismes de l’ambient s’encarreguen de degradar la matèria orgànica i convertir-la en compost que es pot reutilitzar com a substrat ric en nutrients per a les plantes. Per poder compostar es necessita només un dipòsit: el compostador.

Per a poder obtenir un dels 40 compostadors que regala el comú escaldenc cal omplir la sol·licitud següent i lliurar-la al Departament de Medi Ambient comunal a dexxx@xxxx.adpartament.