El Comú de Canillo es reuneix amb els ex-cònsols de la parròquia

El Comú de Canillo s’ha reunit aquest dimecres al vespre al Palau de Gel prop d’una quinzena d’ex-cònsols de la parròquia amb la voluntat d’exposar les grans línies generals del projecte d’integració en el qual estan treballant les dues societats explotadores de Soldeu El Tarter (ENSISA) i Pal Arinsal (EMAP).

Els cònsols de Canillo, Francesc Camp i Marc Casal, juntament amb el director general de Grandvalira ENSISA, David Hidalgo, van ser els encarregats de presentar els trets més rellevants del preacord signat en data 26 de setembre per les corporacions de Canillo i la Massana així com Crèdit Andorrà. Aquesta trobada s’emmarca dins de la ronda informativa que s’ha fet durant aquesta setmana amb els col·lectius vinculats en el projecte, com ara consellers de la majoria i minoria del Comú, membres del consell d’administració d’ENSISA, així com accionistes i la subsíndica general, Meritxell Palmitjavila.