Minecraft: L’alfabetització digital en nens i adolescents

El Dia Internacional de l’Alfabetització recorda el llarg camí que encara queda per recórrer en l’educació, sobretot en nens i adolescents. La pandèmia i les noves tecnologies han creat una aliança prometedora que s’espera que arribi eventualment a tots els racons del planeta, sent Microsoft un dels gegants pioners gràcies al seu programa dirigit a aquest sector.

D’acord amb el portal educatiu EducaLinkApp, més de 114 de milions d’estudiants llatinoamericans es troben absents a les aules, resultant una mitjana d’una pèrdua de 158 dies de classes. L’educació virtual es va presentar com una de les solucions, no obstant això la precarietat en què es troba la connectivitat i els dispositius que ho permeten, han creat una crisi difícil de solucionar a curt termini si no es prenen les mesures correctes.

Minecraft

Tenint en compte la situació actual, l’alfabetització digital és un factor essencial, cal desenvolupar plenament les aptituds digitals, ja que és un camí per a sobreviure a la nova normalitat global. Un informe de YouGov va ajudar a descobrir que el 80% dels docents consideren els videojocs com a essencials en la comprensió de diferents tasques virtuals.

D’aquesta manera va néixer la ludificació del joc més popular de Microsoft entre els més joves, és a dir Minecraft: Education Edition. Aquesta versió ja compta amb més de 35 milions de llicències repartides en més de 115 països.

Minecraft: Education Edition prioritza el coneixement actual dels jugadors, en aquest cas alumnes, per a potenciar la seva creativitat i familiaritzar-los amb dispositius tecnològics. Dins la plataforma de figures quadrades es poden crear mons diferents, sales cooperatives i representar la realitat social sota la mirada de l’usuari.

Amb aquest projecte, Microsoft té un clar objectiu: inculcar la tecnologia des dels primers anys de vida. Amb aquesta versió de Minecraft, no només es busca consumidors, sinó també creadors. El seu format sandbox ho permet realitzar dins un joc de construcció en un món obert, on es pot recrear contes infantils com Robin Hood fins a dibuixar altres planetes del sistema solar.

Encara que es busca crear nadius digitals, el joc també promou el coneixement en altres aspectes. Un estudi desenvolupat per la companyia estatunidenca entre els alumnes australians que utilitzen Minecraft com a eina d’estudi, va revelar que aquests van millorar considerablement les seves habilitats en assignatures matemàtiques com a geometria, coordenades i angles.

L’Argentina, Polònia, Austràlia i el Japó són els països que estan al capdavant d’aquest nou projecte de Microsoft.

Per Tecnonews