El 20 de novembre es coneixerà la sentència del cas CBD

La Seu de la Justícia. Foto: Fòrum.ad

Vist per a sentència un judici “atípic”, segons la presidenta del tribunal, pels molts moments de tensió que hi ha hagut. La fiscal adjunta ha tornat a lamentar, en la vista oral, les ingerències del raonador del ciutadà en l’afer. I ha afegit en les crítiques els partits polítics que han opinat sobre l’assumpte en qüestió. Concretament, ha assegurat que alguna formació ha presentat una llei sobre el CBD mitjançant una “còpia barata” de la regulació francesa. La referència és per a Andorra Endavant.

El Ministeri Públic reclama dos anys de presó ferms i dos de condicionals per al processat perquè li sembla provat el delicte de tràfic de drogues. Ha assegurat que aquesta substància química present a la marihuana era i és una substància prohibida a Andorra i que “no som a Espanya, no som a França ni som a la Xina”.

La defensa ha assegurat que estudia portar aquestes manifestacions al Consell Superior de la Justícia (CSJ). També reclama l’absolució perquè considera que els 500 grams de CBD que van trobar al processat eren per a ús terapèutic, per a un tractament millor de l’epilèpsia que pateix.

Ha reiterat que aquest producte es podia comprar lliurement a Andorra, tot i estar prohibit. De fet, la Fiscalia va informar, en la vista oral, tres propietaris d’establiments que estaven sent investigats per aquesta actuació. La sentència es coneixerà el 20 de novembre.





Carta al CSJ

Arran d’aquest episodi viscut en la sessió d’aquest divendres del judici, i de la intervenció de la fiscal adjunta, la presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha expressat la seva intenció de presentar un escrit de queixa al Consell Superior de la Justícia (CSJ).

Demanarà que expedientin la fiscal adjunta per falta greu. Reitera la seva preocupació per la imatge que està oferint la Fiscalia en aquest cas, i en altres, com en el judici per revelació de secrets a la mateixa Montaner o el d’injúries i calúmnies contra la feminista Vanessa Mendoza.