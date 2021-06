Dos ascensors connectaran Fiter i Rossell amb la carretera dels Vilars

El Comú d’Escaldes-Engordany, havent rebut ja fa un temps la demanda d’un grup de veïns de la zona dels Vilars i en compliment del seu programa electoral, ha publicat al BOPA el concurs per a la contractació d’un equip professional per a la redacció del projecte i la direcció d’obra d’instal·lació de dos ascensors entre l’Avinguda Fiter i Rossell i la carretera dels Vilars.

Atenent la sol·licitud dels veïns de la zona, el Comú d’Escaldes-Engordany entén i assimila aquesta acció com una forma tàcita de pressupost participatiu popular.

Els dos aparells elevadors han de venir a solucionar el diferencial de cota entre les dues vies, creant una drecera lògica per connectar la zona baixa amb la zona alta que és de notable densitat d’habitatges i persones. Al mateix temps el comú vol afavorir que els veïns s’habituïn a accedir al centre de la parròquia a peu i, per tant, a utilitzar menys el vehicle particular.

La instal·lació dels dos aparells anirà acompanyada d’una actuació concreta, de caràcter urbanístic, que permetrà recuperar una part de l’antic camí de Sant Romà.

La publicació al BOPA correspon a la necessitat de contractació d’un equip tècnic per a redactar un projecte viable per al global de l’actuació sobre la zona.