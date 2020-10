Detinguts un home i una dona per incomplir la pena d’arrest nocturn al Centre Penitenciari

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 12 persones durant aquesta darrera setmana (del 28 de setembre al 4 d’octubre de 2020). Dues d’elles són un home de 29 anys i una dona de 28 per un presumpte delicte contra l’Adminsitració de Justícia, en crebantar la pena d’arrest nocturn ferm a complir al Centre Penitenciari que tenien cadascun d’ells. A l’home se’l va detenir el divendres 2 d’octubre a les 9:55 hores a Escaldes-Engordany, mentre que a la dona se la va arrestar a les 21:30 hores del mateix dia a la frontera del riu Runer.

La Policia va detenir una altra persona, de 35 anys, per un presumpte delicte contra la funció pública, en aquest cas per desobediència a una ordre d’expulsió administrativa per un període de 3 anys. La detenció va tenir lloc el dijous 1 d’octubre a les 7:30 hores al Pas de la Casa.

Drogues i alcohol

El diumenge, a les 9:50 hores, la Policia va detenir un home de 29 anys a la frontera del riu Runer quan accedia al Principat en un turisme particular i en possessió de 0,4 grams d’heroïna.

D’altra banda, el dijous a les 00:37 hores, es va detenir un jove de 23 anys per conduir sota els efectes de les drogues. En una parada rutinària, el jove va donar positiu en la prova de tòxics salivar i també se li van comissar 3,1 grams de marihuana.

Finalment, el Cos de Polica ha detingut un total d’altres set persones per conduir sota els efectes de l’alcohol. Cinc d’aquestes van ser en parades rutinàries i les taxes d’alcoholèmia van oscil·lar entre els 0,84 g/l d’un home de 37 anys als 2,6 g/l d’un turista de 50 anys. Les altres dues detencions van tenir lloc després que els interessats patissin accidents de trànsit amb danys materials: un home de 63 anys amb una taxa de 2,66 g/l i un altre de 45 anys i una taxa de 2,47 g/l.