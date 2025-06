Comencen les obres dels pisos amb serveis per a la gent gran de Sant Julià de Lòria

L’indret on es bastiran els habitatges (Comú de Sant Julià de Lòria)

El projecte dels pisos amb serveis per a la gent gran de Sant Julià de Lòria ja és una realitat. Aquesta setmana s’ha iniciat la primera fase de les obres, que inclouen l’enderroc de l’edifici existent i l’estabilització del terreny. A continuació, s’executarà la segona fase, centrada en la construcció de tres blocs d’habitatges, amb un total de 54 pisos d’una o dues habitacions i una superfície aproximada de 50 m².

Paral·lelament, s’estan ultimant els darrers detalls per a la constitució de la Fundació privada Laurus, òrgan rector i impulsor dels habitatges, integrada pel Govern, el Comú de Sant Julià de Lòria, els hereus de Climent Riera i Cusí, els hereus de Montserrat Marfany, els marmessors de María Duró, la Fundació Reig, la Fundació Bomosa i la Creu Roja.

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha posat en valor la col·laboració entre institucions públiques i entitats privades, que ha permès assegurar ja el 90% del finançament del projecte, xifrat en uns 18 milions d’euros. “És un fet històric que el Comú i el Govern hagin sumat esforços amb particulars que hi aporten capital de manera altruista per a tirar endavant un projecte tan necessari per a la gent gran del país”, ha destacat. “A més dels habitatges, el projecte també contempla la creació d’un centre de dia amb capacitat per a una trentena de places.”

En aquest mateix sentit s’ha expressat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, que ha ressaltat que “aquest model ha de ser un referent per a poder-ne fer d’altres al país”. Per una banda, perquè les persones que podran tenir-hi accés són majors de 65 anys, i, per altra banda, pel seu model de finançament, es tracta d’una col·laboració publicoprivada. A més, la titular d’Habitatge ha destacat que “aquest és un pas més per al parc públic a preu assequible”.

El termini previst d’execució del projecte és de 29 mesos, amb la finalització de les obres prevista per a finals de 2027. L’entrada en funcionament dels habitatges amb serveis per a la gent gran es calcula per a l’inici del 2028.