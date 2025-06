La Seu acollirà, diumenge, un dels tornejos locals de la World Robot Olympiad Spain 2025

El torneig se celebrarà al Palau d’Esports de la Seu (Aj. la Seu)

La Seu acollirà la WRO Pirineu, un dels tornejos locals de la World Robot Olympiad Spain 2025. Aquesta competició de robòtica dedicada a la tecnologia i l’enginyeria tindrà lloc aquest proper diumenge, 9 de juny, a partir de les 10 del matí, al Palau Municipal d’Esports del municipi. En aquest torneig local de la Seu es portaran a terme les competicions de les categories RoboMission-Start i RoboMission Elementary, ambdues per a nens i nenes de 8 a 12 anys d’edat. En total hi prendran part 9 equips i 26 participants.

La WRO és una competició de robòtica educativa d’àmbit internacional. Ofereix a infants i joves (entre 8 i 19 anys) una oportunitat per a apropar-se de manera lúdica i divertida a la tecnologia i enginyeria. Els estudiants, amb l’orientació d’un entrenador, han de fer un robot innovador que superi un repte. D’aquesta manera, aprenen i demostren la seva capacitat de resolució de problemes, alhora que desenvolupen competències personals.

La WRO està promoguda a nivell internacional per la World Robot Olympiad Association. WRO Spain està organitzada per la Fundació EducaBOT +OKOLA, i es desenvolupa en múltiples tornejos locals que donen accés a una Final Estatal, que enguany tindrà lloc a Càceres, els dies 20 i 21 de setembre, competició d’on sortiran els representants per a la Final Internacional, que en aquesta edició se celebrarà a Singapur, del 26 al 28 de novembre.