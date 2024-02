Comencen les obres del desviament de la Massana–Ordino

Comencen les obres per a fer realitat el desviament de la Massana-Ordino, una infraestructura clau per a descongestionar de vehicles el centre de la vila massanenca i per a millorar, a la vegada, la qualitat de vida de tots els ciutadans del país. El ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, i la cònsol major Eva Sansa han visitat els treballs de la primera fase del vial alternatiu a la CG-3, que han començat aquest dijous.

Aquesta primera fase té una longitud d’uns 610 metres i connecta just al revolt de la CG-3 a la Serra de l’Honor, on habitualment es concentra el trànsit d’accés sud a la Massana en hores punta. El cost d’aquest tram inicial supera els 8 milions d’euros, repartits entre el Govern (3.689.766,61 euros) i la corporació parroquial (4.669.260,06 euros). I és que les dues administracions promouen i assumeixen conjuntament les despeses d’aquesta etapa perquè un tram es considera carretera urbana i, per tant, de competència comunal. Les previsió és que les actuacions finalitzin el 2026.

Raul Ferré ha informat que, amb l’objectiu d’accelerar la construcció, a mesura que es vagin ultimant fases constructives s’aniran licitant i adjudicant les següents per tal d’avançar en l’obra ràpidament i poder tenir la desviació totalment enllestida durant el 2027, si tot avança com el previst. “Avui, per al Govern, i per a la parròquia de la Massana, és un dia important perquè és l’inici d’un vial que fa molts anys que es demana”, ha afirmat el ministre, destacant que es tracta “d’un dels grans projectes de la legislatura”. Eva Sansa ha apuntat que “per a nosaltres és una gran notícia” i “creiem que hi haurà un abans i un després”.

Així doncs, es fa el primer pas per a fer realitat un vial que ha estat una vella reivindicació dels veïns de les valls del Nord. Ferré ha emfatitzat que el present projecte de la desviació és fruit de la tasca conjunta entre els equips governamentals i comunals, que han treballat plegats per a dibuixar un traçat alternatiu al plantejat inicialment al Pla sectorial de noves infraestructures viàries de l’any 2005. Aquest tenia un cost que s’acostava als 60 milions d’euros i ara, després d’un any de feina tècnica, s’ha trobat una solució alternativa, amb un traçat íntegre d’uns 2 quilòmetres que redueix la inversió global a la meitat i que d’igual manera és efectiva des del punt de vista de la mobilitat.

El ministre ha volgut assenyalar que la fase iniciada avui, el punt de partida de la desviació, és la que converteix la infraestructura en una obra viable econòmicament. Precisament, es recorda que, formalment, aquest tram s’anomena tram 2, tot i ser la primera que s’executa, ja que el tram 1 és el túnel –previst al projecte inicial del Pla sectorial de 2005– que s’ha descartat pel seu elevat cost econòmic i que sortiria des del túnel dels Dos Valires.

Pel que fa a la resta del traçat, aquest es divideix en tres trams més. El que segueix a l’iniciat ara, i que s’anomena tram 3, preveu el creuament del riu Valira del Nord, des del tram 2 i fins a la zona de Palanques. Té una longitud d’uns 500 metres i diversos viaductes sobre els rius. Des d’aquest tram es podrà accedir al centre de la Massana a través de ramals que aniran fins a la zona de l’edifici del Comú.

El punt on acabi el tram 3 es dividirà en un ramal d’uns 390 metres –anomenat tram 4– en direcció a Arinsal i que enllaçarà amb la CG-3 al seu pas pel Telecabina. A més, també sortirà un altre ramal – anomenat tram 5– d’uns 450 metres que anirà cap a Ordino, connectant la desviació amb la CG-3 en aquest sentit en dos punts: al pont de la caserna massanenca dels Bombers i en un enllaç a l’altura de la Farga Rossell. Els dos ramals permetran circular directament cap a la zona d’Arinsal i d’Ordino.