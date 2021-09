Comença el curs escolar amb més d’11.000 alumnes

Aquest dijous s’ha iniciat el curs escolar 2021-2022 amb la tornada a les aules dels alumnes de maternal i primera ensenyança dels tres sistemes educatius del país. Un retorn esglaonat per tal de poder realitzar un primer cribratge general voluntari a tots els alumnes majors de 8 anys i al personal educatiu. L’objectiu, com ha destacat la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, és “poder garantir un any més l’obertura de les escoles amb la màxima normalitat, aplicant-hi les mesures sanitàries necessàries per evitar el contagi per coronavirus SARS-CoV-2”.

Un curs que comença amb el relaxament d’algunes mesures respecte l’any anterior gràcies a la davallada dels casos i l’alt nivell de vacunació de la població del país. Així, entre els més remarcables, com ha apuntat la directora d’Escola Andorrana, Maite Casals, hi ha el fet que els alumnes puguin relacionar-se als esbarjos amb tots els infants del seu curs –i no només del seu grup classe– i que es pugui prescindir de mascareta als exteriors. Cal recordar que el seu ús continua sent obligatori a les aules a partir dels 8 anys.

En aquest sentit, la ministra Vilarrubla s’ha mostrat convençuda que el fet de poder realitzar un cribratge inicial i mantenir els periòdics durant tot el curs permetrà identificar els casos positius molt ràpid, aïllar-los i evitar que el virus s’escampi: “volem que els alumnes puguin anar a classe presencialment, que tinguin un curs el més normal possible”. El director de l’Escola Andorrana d’Andorra la Vella, Sergi Muñoz, ha apuntat que “el fet que els nens puguin conviure en l’espai exterior amb més infants d’altres classes és bo per a la seva socialització i aprenentatge”.

Aquest dijous 9 de setembre han començat les classes prop de 6.800 alumnes. La xifra s’incrementarà la setmana que ve fins als més d’11.000, segons les dades provisionals, amb l’inici entre demà i dilluns dels cursos de segona ensenyança, batxillerat i formació professional. Els alumnes de la Universitat d’Andorra també han tornat avui a les aules.

Un positiu entre els més de 2.500 cribrats

La titular d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, també ha donat a conèixer que aquest dijous s’han cribrat amb tests ràpids d’antígens un total de 2.507 persones entre alumnes, personal docent i altres treballadors i col·laboradors educatius. Aquest cribratge ha permès identificar 1 positiu, que s’ha aïllat i que ara es confirmarà mitjançant una prova diagnòstica i s’iniciarà el rastreig habitual de contactes.

Vilarrubla ha destacat que el cribratge és totalment voluntari però, tot i així, aquest dijous s’hi ha adherit un 60% de les persones a qui s’ha ofert la possibilitat de cribrar-se. Per això ha agraït un cop més a mestres, personal no docent, alumnes i famílies la seva col·laboració.