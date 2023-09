Com fer cervesa a casa pas a pas

Ingredients per a fer cervesa (Getty images)

La cervesa artesana ha guanyat popularitat en els darrers anys. Molts aficionats a aquesta beguda, s’han aventurat a aprendre com fer la seva pròpia cervesa a casa, ja que amb les eines i recursos adequats, aquesta activitat pot ser molt divertida. Us oferim els diferents passos que s’han de seguir per tal d’elaborar-la, des de la selecció d’ingredients fins al procés de fermentació.

Pas 1: La base de qualsevol cervesa és l’aigua, el malt, els llúpols i el llevat. Podeu obtenir ingredients de qualitat en botigues especialitzades o en línia. Assegureu-vos de triar diferents tipus de malt i llúpols segons el vostre gust i l’estil de cervesa que voleu elaborar.

Pas 2: El procés de maceració implica mesclar el malt amb aigua calenta per a extreure sucres i altres components. Utilitzeu una ampolla de maceració i seguiu la recepta per a determinar la temperatura i el temps adequats per a l’extracció eficaç dels sucres.

Pas 3: Un cop extrets els sucres, bullirem la barreja per tal d’aconseguir i potenciar els sabors dels llúpols. Respecteu el temps de bullit recomanat.

Pas 4: Després del procés d’ebullició, refredeu ràpidament la mescla per a evitar infeccions. Transvaseu la cervesa refredada al fermentador primari, assegurant-vos que hi hagi suficient oxigen dissolt per al llevat.

Pas 5: Afegiu el llevat al fermentador i col·loqueu un tancament hermètic amb un sistema de barboteig per a alliberar el gas durant la fermentació. Mantingueu la temperatura òptima segons l’estil de cervesa que voleu fer, per tal d’obtenir els millors resultats.

Pas 6: Un cop la fermentació hagi finalitzat, mesureu la quantitat de sucre necessària per a la refermentació a l’ampolla i afegiu-la. Ompliu les ampolles amb la cervesa i tanqueu-les hermèticament amb taps.

Pas 7: Deixeu les ampolles embotellades en un lloc fresc i fosc per a la maduració. Aquesta fase permet que la cervesa desenvolupi més complexitat i equilibri en els seus sabors.

Pas 8: Després d’unes setmanes de maduració, les vostres cerveses artesanals estaran llestes i podreu finalment gaudir-les.