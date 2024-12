Cloenda exitosa del cicle de sortides socioculturals de Teleassistència de la Creu Roja

Alguns dels assistents al dinar de Nadal (Creu Roja Andorrana)

La Creu Roja Andorrana ha fet balanç de les activitats socioculturals organitzades durant aquest any, amb un total de 10 sortides i 439 participants, i la col·laboració de 106 voluntaris. En comparació amb el 2023, aquest any s’ha experimentat un augment en la participació d’usuaris, amb 439 participants, enfront dels 399 de l’any passat. Tot i que el 2023 es van realitzar més activitats (11), aquest any les activitats han pogut acollir més persones, fet que ha permès una major participació.

La cloenda del cicle ha estat especialment emotiva, amb el tradicional dinar de Nadal i el “quinto” celebrat aquest passat dissabte, 14 de desembre. Un acte que ha permès als participants gaudir de moments de convivència i alegria. La celebració ha estat possible gràcies a col·laboradors com Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell i el suport del Govern d’Andorra.

Les activitats amb més participació d’aquest any han estat el dinar de retrobament al Solà de Canillo, amb 82 participants al mes de març; la celebració de Sant Jordi al mes d’abril, amb 87 usuaris; i la celebració de Nadal, amb 79 usuaris.

La Creu Roja Andorrana vol agrair públicament la col·laboració de tots els participants, voluntariat i col·laboradors que han fet possible aquest cicle d’activitats. “També volem expressar el nostre agraïment al Govern d’Andorra pel seu suport continuat en la realització d’aquestes activitats”, manifesten des de l’organització.