Canillo tanca l’exercici 2020 amb un superàvit de prop de 7 milions d’euros

El Comú de Canillo ha celebrat aquest dijous al migdia el tradicional consell sabut Octava de Corpus, per assistir a l’església. La corporació comunal ha presentat el tancament pressupostari de l’exercici de l’any 2020 amb un superàvit de prop de 7 milions d’euros.

L’administració local que encapçala el cònsol major, Francesc Camp, va adjudicar durant l’any passat inversions per valor de 4,8 milions, donant així resposta a diferents demandes i necessitats dels ciutadans. Entrant en detall, els ingressos van ser de 16.629.081 euros i les despeses de 9.674.927 euros. Les despeses liquidades incloent els romanents d’exercicis anteriors van ser de 13.991.185 euros. Tenint en compte els romanents, el resultat continuaria en positiu amb un total de 2.829.362 euros.

En un any marcat per la pandèmia i les conseqüències econòmiques derivades de la crisi sanitària, el Comú ha treballat per oferir el millor servei al ciutadà i iniciar la major part dels projectes previstos en el pressupost del 2020. Entre les millores que es van efectuar l’any passat hi ha les obres a la façana de l’edifici del telecabina, les millores de carrers a Ransol, el Tarter i Soldeu, les proteccions de la passarel·la tibetana, el sistema de renovació d’aire a l’edifici comunal, la restauració del mur d’escalada, la neteja de boscos i camins, la incorporació de noves càmeres de seguretat, la digitalització d’arxius comunals, la cardioprotecció de la parròquia, l’adquisició de vehicles per al Departament d’Obres i Serveis, el reforç de l’enllumenat públic, la xarxa d’aigua de consum, els punts de recollida selectiva i noves parades de bus, entre d’altres.

En el capítol de despeses de funcionament, es va autoritzar el 83,5% (6,5 milions d’euros). El Comú va realitzar un important esforç de contenció de la despesa en aquesta partida arribant a un 16,5% d’estalvi, tenint en consideració que el pressupost del 2020 ja va ser revisat a la baixa en un exercici de prudència per part de la corporació valorant la situació d’incertesa a causa de la pandèmia.

Fent una comparativa amb l’exercici del 2019, els ingressos del 2020 van ser un 14,77% superiors i l’únic ingrés que ha sofert una davallada és la partida d’impostos indirectes (ITP) amb -19%. Cal concretar, però, que cal tenir en compte que aquests impostos estant directament relacionats amb l’activitat econòmica i que aquesta va quedar aturada tres mesos per la COVID-19.

També observant les xifres del 2019, la despesa del Comú l’any 2020 es va reduir en prop del 15%. La corporació va reduir les despeses de personal en un 1,5% aproximadament així com va disminuir les despeses de béns corrents en un 25% i les inversions en prop del 20%.

Un cop tancat de l’exercici, el Comú compta amb més de 8 milions d’euros de tresoreria.