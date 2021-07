Canillo posa en marxa un estudi d’investigació per millorar la qualitat de vida de la gent gran

El Comú de Canillo ha posat en marxa un projecte liderat pel SAAS per a millorar i mantenir la qualitat de vida de la gent gran de la parròquia. Es tracta d’un estudi d’investigació que analitzarà l’ús i l’experiència dels usuaris amb la plataforma Vermutapp, una eina digital que actuarà de nexe d’unió amb persones a partir de 60 anys que vulguin compartir moments de lleure. El programa es desenvoluparà durant aquest estiu, entre el 7 de juliol i el 15 de setembre i compta amb els equips del departament de Gent Gran i Benestar Social del Comú, l’equip del Servei d’envelliment i Salut del SAAS i els impulsors de la iniciativa VermutApp.

Una de les mancances que es van detectar durant el confinament va ser la falta de socialització. En aquest sentit, el SAAS i la corporació comunal van treballar conjuntament per a trobar solucions a aquesta problemàtica. Entre les possibilitats per a retornar a la normalitat dins de les restriccions establertes, va sorgir el projecte Vermutapp. Es tracta d’una plataforma virtual que neix a Barcelona i que incorpora activitats d’oci, capacitació i, en definitiva, experiències per a compartir en petit comitè.

Les activitats que es proposaran a Canillo es diferenciaran en quatre segments: art i cultura, gastronomia, tecnologia i oci. Alguns dels exemples serien tallers de pintura, rutes culturals, tallers de cuina tradicional, tast d’embotits, de vins o de mel, tallers de fotografia o de xarxes socials, entre moltes altres.

El projecte d’investigació durant la prova pilot tindrà lloc a l’edifici Perecaus i en altres espais de la parròquia de Canillo, serà voluntari i gratuït i es realitzarà amb una mostra inicial de 20 persones.

Un cop finalitzada la prova pilot, s’analitzaran diferents dades sobre el funcionament de la plataforma i la idoneïtat de les activitats dutes a terme. L’objectiu final de l’estudi serà avaluar l’impacte del pla d’activitats en la millora o manteniment de la qualitat de vida de la persona així com de la capacitat funcional i psicològica d’aquesta.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins del projecte APTITUDE que lidera el SAAS, i té com a finalitat contribuir a la millora i el manteniment de la capacitat intrínseca en la població de més edat.