Cande Moreno, Bartumeu Gabriel i els EEBE U19 tornen de Xile

Els components del grup U19 de l’EEBE (FAE)

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha donat per tancada la seva presència a Corralco (Xile), on un any més els diferents equips han pogut aprofitar les bones condicions de l’estació xilena per a poder acumular dies d’esquí en aquesta pretemporada. Amb la tornada entre ahir i avui divendres de Cande Moreno i Bartumeu Gabriel, a més del gruix de l’equip EEBE U19, i la de Roger Puig uns dies abans, tots els esquiadors de la FAE ja es troben a Andorra.

Cande Moreno i Bartumeu Gabriel han estat els últims integrants dels equips nacionals en tornar a Andorra. Els dos, que evolucionen en el seu procés de recuperació de les seves respectives lesions de genoll –els dos van ser operats de creuats el passat hivern-, han dut un ritme diferent a la resta de companyes i companys de l’estructura d’equips nacionals, per tal d’adaptar el seu estat físic a la recuperació.

Així doncs, Cande Moreno viatjava a Corralco el passat 25 de setembre amb l’entrenador de l’equip de velocitat femení, Xoque Bellsolà, i tots dos, juntament amb l’skiman Mathis Cottet, entrenaven aprofitant les pistes de Corralco.

A aquest grup s’hi va afegir Bartumeu Gabriel, que si bé està integrat amb l’equip masculí de tècnica, no va viatjar amb el seu grup a Corralco sinó que ho va fer unes setmanes després, a meitat de setembre, i ha allargat l’estada, ja amb l’equip de Moreno, per a poder continuar amb la seva readaptació a pistes.





L’EEBE U19, de tornada

A meitat del mes de setembre, el grup EEBE U19 dirigit per Xavier Salarich i amb Dídac González també com a entrenador, a més del preparador físic Ignasi Martorell, que es va incorporar uns dies més tard, va viatjar a Corralco per a fer un mes d’estada. La progressió dels entrenaments ha estat l’habitual, aprofitant les condicions de neu que hi ha a l’estació xilena que ha acollit tots els equips de la FAE durant aquest estiu i principis de la tardor.

L’EEBE U19 ara ja es troba de tornada a casa, amb una expedició que han completat les dues esquiadores Ainhoa Piccino i Isabella Pérez, i els sis esquiadors, Salvador Cornella, Carlos Salinas, Jan Visa, Jordi Rogel, Marcel Pérez i Eric Mitjana.

L’equip, amb aquesta estada, tanca un bloc de llarga durada que s’afegeix als quatre dies d’esquí que alguns dels integrants del grup van tenir a Peer, durant l’estatge d’agost al recinte tancat de la localitat belga.