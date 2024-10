L’agència d’avaluació Fitch Ratings confirma la nota d’Andorra en A- amb perspectiva estable

Seu de Fitch Ratings (arxiu)

L’agència d’avaluació Fitch Ratings ha publicat aquest divendres a la nit el ràting d’Andorra i l’ha situat de nou en A- amb perspectiva estable, mantenint la nota i la perspectiva que es va assolir el juliol de 2022 i que s’ha mantingut fins a la data. Fitch Ratings destaca a l’informe que el perfil creditici d’Andorra està recolzat pel PIB per càpita i per indicadors de bon govern molt per sobre de la mediana dels països amb una qualificació similar.

L’agència també apunta que la política fiscal prudent ha ajudat a preservar l’estabilitat fiscal i econòmica. Els avaluadors també recolzen la qualificació en els considerables coixins financers i el deute públic respecte al PIB, que se situa per sota de la mediana dels països de qualificació similar i que estimen que continuarà disminuint. A més, Fitch Ratings pronostica, al seu informe, superàvits fiscals del govern general de l’1,2% del PIB en 2024, 0,6% en 2025 i 0,1% en 2026. I, pel que fa a l’àmbit tributari, l’agència afirma que el Principat disposa d’un marc tributari altament competitiu.

D’altra banda, l’informe recull que l’economia andorrana creixerà un 1,8% el 2024 i un 1,4% el 2025, després de l’increment real de l’1,4% el 2023. La diversificació econòmica continua sent una prioritat important del Govern, i l’agència destaca l’Acord d’Associació com una palanca que contribuirà a facilitar la major integració d’Andorra al mercat interior de la UE, ampliant les oportunitats d’exportació i donant un suport potencial a la diversificació econòmica a mitjà i llarg termini.

Finalment, un altre dels punts que continua destacant l’agència és l’alta resiliència del sector bancari andorrà. En aquest sentit, segons l’informe, la rendibilitat del sector s’ha mantingut els últims anys i se situa per sobre dels nivells previs a la pandèmia.