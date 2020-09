Caminada solidària a Oliana en suport a la Fundació Isidre Esteve

Aquest dissabte, a les 7 del vespre, es durà a terme una caminada solidària a Oliana en suport a ‘Coruxo-Móvese’, un dels projectes en els quals treballa la Fundació Isidre Esteve. La sortida serà des de davant de les instal·lacions de Taurus. Les inscripcions encara estan obertes fins aquest divendres a l’Oficina de Turisme de la vila o bé per internet.

El grup olianès de percussió Batokatú ha donat a conèixer la iniciativa a les xarxes socials mitjançant un vídeo en què animen la població a participar-hi. A la gravació s’hi recorda que per prendre-hi part serà obligatori l’ús de la mascareta i que es mantindrà la distància entre persones. L’objectiu és sumar entre tots quilòmetres per traduir-los en aportació econòmica. La idea, alhora, recull el relleu de dues altres col·laboracions que Batokatú ha fet amb la Fundació Isidre Esteve: la Transolianenca (l’any 2014) i del Gran Premi FIE dels anys 2018 i 2019 al Circuit de Catalunya.

‘Coruxo-Móvese’ va néixer ara fa set anys a Vigo (Galícia), un dels municipis on la Fundació Isidre Esteve hi desenvolupa projectes solidaris de suport a persones amb mobilitat reduïda. Es tracta d’una festa que s’organitza cada any mitjançant el Coruxo Fútbol Club i que dóna a conèixer a la població en general els esports adaptats, com per exemple el bàsquet i el bàdminton en cadira de rodes o bé el goal-ball. L’activitat, alhora, col·labora amb la potenciació dels Centres-Pont, espais especialitzats en els quals persones amb discapacitat física poden fer programes d’entrenament temporals i personalitzats per més endavant poder seguir amb l’activitat física en gimnasos convencionals.

Entre els projectes en què segueix treballant actualment l’entitat presidida pel pilot olianès també hi ha el desenvolupament del ‘coixí intel·ligent’, que ell mateix fa servir a les competicions, i la Fundació Wings for Life, que recolza la investigació mèdica de les lesions medul·lars. Aquesta entitat internacional va ser creada l’any 2004 pel fundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz, i pel campió del món de motocross i director esportiu de KTM Heinz Kinigadner.