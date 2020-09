Objectiu plus d’hidratació i calma la set de la teva pell per a un major confort

A hores d’ara de l’estiu, la pell reclama aigua. I necessita una hidratació immediata i en profunditat, ja que en aquesta època es produeixen pics de deshidratació cutània provocats pel sol, la calor i l’aire condicionat que acceleren la pèrdua de líquid. Però quan reposem aigua, aquesta va cap als òrgans vitals, ja que la pell és l’últim òrgan en rebre l’aigua i, per tant, el primer a deshidratar-se.

El resultat és una pell mat, tirant, seca i amb zones d’estries o descamació, que provoca irritació, pruïja i incomoditat. Un terç de les dones europees afirma que té la pell seca i el 24% d’elles presenta rugositats a la pell. I encara que la pell masculina és en general greixosa, no està lliure de la deshidratació, ja que sovint la secreció de sèu no és més que un desesperat intent de la pell per mantenir la seva humitat cutània.

La hidratació ve de dins

La hidratació cutània prové de l’interior del cos i és una transferència constant d’aigua que la sang aporta als teixits i que, a l’arribar a la superfície de la pell, s’evapora.

Així doncs, la hidratació depèn d’aquesta aportació d’aigua i de la velocitat amb què aquesta s’evapora, és a dir, de la capacitat de la pell de retenir l’aigua. I és aquí on entren els cosmètics hidratants, ja que la seva funció incideix en aquests aspectes. D’una banda, exerceixen una funció de barrera que limita l’evaporació de l’aigua a través de la capa còrnia. Per una altra, contenen actius que capten l’aigua i la fixen en l’interior de les cèl·lules. Alguns també exerceixen altres funcions, com reactivar l’activitat cel·lular perquè sigui la pròpia pell la que realitzi aquestes funcions, proporcionar fermesa, actuar contra els radicals lliures causants de l’envelliment cutani, etc.

Com escollir un cosmètic hidratant

Cal triar el cosmètic hidratant en funció de les necessitats i els tipus de pell. així:

– la pell seca, tant de cara com de cos, necessita cosmètics emol·lients i humectants que evitin l’evaporació amb textures en forma de crema, llet o emulsió.

– la pell greixosa ja conté lípids, de manera que necessitarà productes no grassos en forma de gels, locions i fins i tot olis secs.

– les cares amb pell mixta necessiten aportar aigua i lípids, encara que sense incrementar la sensació greix, especialment a la zona T (nas, front i barbeta).

Quan i on utilitzar la crema hidratant

El moment ideal per aplicar la hidratació és al matí, després de la dutxa diària, ja que el cos està en condicions d’assimilar el producte perfectament. En cas de pells molt deshidratades, es pot aplicar també a la nit abans d’anar a dormir, perquè actuï durant el son quan la pell realitza les seves funcions de reparació.

Cal insistir en les zones amb rugositats i tendència a la sequedat, com colzes, genolls i talons, millor amb un producte específic, ja que alguns cosmètics corporals no aconsegueixen penetrar la capa de pell dels peus.

A més de proporcionar hidratació amb un cosmètic, cal anar amb compte com i amb què es neteja la pell, ja que es calcula que amb cada rentat la pell perd el 25% de la seva hidratació natural. És imprescindible utilitzar sabons no agressius que aportin hidratació i suavitat a la pell i no sotmetre-la a rentats agressius (fregant en excés) o exfoliacions continuades.

