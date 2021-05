‘Caixa o Faixa’ enceta el cicle de teatre nacional organitzat pel comú d’Encamp

‘Caixa o Faixa‘, l’obra de la companyia Líquid Dansa, ha estat l’espectacle escollit per donar el tret de sortida a la temporada de teatre nacional que ha organitzat el comú d’Encamp amb l’objectiu de potenciar les companyies andorranes i també ampliar l’oferta cultural de la parròquia, que ja compta amb la ‘Saison Culturelle‘ de l’ambaixada francesa, i espectacles infantils com el cicle de musicals, el circ amb ‘La aventura de Romeo‘, entre altres. El conseller de Cultura i Afers Socials d’Encamp, David Cruz ha destacat el fet d’escollir companyies nacionals, i per exemple, referint-se a la següent obra de la Jove Companyia Nacional, programada per al 23 de maig i que ja s’han posat a la venda les entrades, “volem donar protagonisme a una d’elles per la seva recent creació i sobretot perquè està creada per i per a joves“. David Cruz també ha remarcat que la corporació està apostant per representacions tancades de petits cicles per la gent de la parròquia “perquè pugui gaudir i donar una empenta més en aquest àmbit”. De fet, ha destacat que també estan duent a terme un cicle musical infantil i un cicle de titelles.

Les entrades per aquesta primera obra “Caixa o Faixa” han estat exhaurides i “seguirem apostant per aquest tipus de programació perquè la gent gaudeix i hi ha oferta”, ha indicat David Cruz. L’espectacle ‘Caixa o Faixa’, ha estat una obra de música i dansa amb les caixes com epicentre, per transmetre la caixa com un espai on es poden guardar sabates, joies, joguines, fotografies o un tresor, o fins i tot s’hi poden guardar els records.

El segon espectacle del cicle és ‘La tercera onada‘, el primer projecte de la Jove Companyia Nacional d’Andorra que es podrà veure el pròxim 23 de maig a les 18 hores. Per aquest espectacle, el preu de les entrades serà de tres euros dels 14 als 21 anys, de cinc euros pels de 22 a 30 anys i de dotze euros a partir dels 31 anys. El cicle finalitzarà amb la companyia An-danda–ra que representaran l’obra ‘Garses‘. Es farà el 6 de novembre a les 21:30 hores i el preu de l’entrada serà de dotze euros. Igual que l’espectacle ‘Caixa o Faixa’, les altres dues obres també es faran a la sala de festes del Complex esportiu i sociocultural d’Encamp, i les entrades es poden adquirir al web del comú o a la sala la Valireta.