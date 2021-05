Baixen a 55 els casos actius de coronavirus a la Seu d’Urgell

L’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell té avui dilluns 55 casos actius de coronavirus. La xifra suposa un descens significatiu (-17) respecte dels 72 que hi havia ara fa una setmana. De la dada actual, tan sols 2 positius romanen ingressats al Sant Hospital. El balanç setmanal publicat per l’Ajuntament urgellenc també indica que hi ha 165 contactes directes -no positius- confinats (-37 respecte de dilluns passat). Pel que fa a l’àmbit educatiu, hi ha 2 grups escolars confinats (-1), que sumen 31 alumnes i 3 professors.

Aquesta millora també la reflecteixen els indicadors d’evolució. Aquest dilluns mateix, la velocitat de transmissió del virus (Rho7) ja s’ha tornat a situar per sota el límit recomanat: ara està a 0,94 (-0,41 respecte d’ara fa una setmana). I el risc de rebrot es redueix fins als 217 punts (-178). Al conjunt de l’Alt Urgell, les respectives dades (1,06 i 403) són més altes però també tendeixen a la baixa. El mateix passa amb el percentatge de positius als nous tests, que ara és del 5,23%, la meitat que dilluns passat.

La millora de les dades a la comarca és paral·lela a la d’Organyà, on la millor notícia d’aquest cap de setmana és que el cribratge poblacional fet dijous passat només ha detectat un sol positiu entre els 277 tests fets a veïns del municipi. Paral·lelament, la Rho7 al municipi ganxo ja torna a estar per sota el límit (a 0,99); i el risc de rebrot, tot i ser encara molt alt (4.105), està baixant ràpidament. La vila segueix amb 4 grups escolars i un d’extraescolar confinats, que sumen 59 alumnes i 7 docents.

Quant a la vacunació, fins ara han rebut la primera dosi 6.228 habitants de l’Alt Urgell (el 31,6% de la població de la comarca); i la segona dosi, 2.761 persones (15%). A la franja de 70 a 79 anys, el percentatge ja supera el 80%; i en els majors de 80 anys, s’apropa al 90%.

L’Alta Ribagorça es manté a zero

Pel que fa a les dades de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, l’evolució actual també és bona tant en la Rho7 (a només 0,68) com en el risc de rebrot (202) i la positivitat (4,57%). La millor situació segueix sent a l’Alta Ribagorça, que ja suma diversos dies amb incidència zero en tots els indicadors. Ara mateix, a banda de l’Alt Urgell, només la Cerdanya (amb 1,13) supera el límit en la Rho7, que està a només 0,21 a l’Aran, a 0,68 al Pallars Jussà i a 0,81 al Pallars Sobirà. Tot i això, el nombre d’ingressats entre els quatre hospitals pirinencs es manté al voltant dels 25.

Finalment, a nivell de Catalunya, les dades són semblants a les de l’Alt Pirineu (Rho7 a 0,86, EPG a 210 i positivitat al 5,12%). Tot i la tendència a la baixa, aquest dilluns encara ha pujat el nombre d’ingressats a planta dels hospitals (ara són 1.397) i hi continua havent més de 440 ingressats a les UCI. Les darreres hores hi ha hagut cinc noves morts per coronavirus, que eleven a 21.989 la xifra de defuncions des de l’inici de la pandèmia.