Una persona menjant civada (iStock)

La civada ofereix una sèrie de beneficis quan es consumeix a la nit. Des de millorar la qualitat del somni fins a ajudar a controlar el pes, la civada es converteix en un veritable superaliment nocturn. Aquest cereal versàtil i nutritiu s’ha convertit en un aliat poderós per a millorar la qualitat en el descans i promoure un benestar.

Amb les seves propietats calmants i la seva capacitat per a regular els nivells de sucre en la sang, la civada es posiciona com l’aliment ideal per a gaudir abans de ficar-nos al llit. Aquests són els beneficis de la civada a la nit:

Promou un descans reparador: La civada conté melatonina i triptòfan, dos compostos que afavoreixen la relaxació i ajuden a agafar el son. Consumir civada abans de dormir pot contribuir a una millor qualitat a l’hora de reposar, permetent-te descansar adequadament i tenir un despertar més renovat al matí.

Estabilitza els nivells de sucre en la sang: La civada és rica en fibra soluble, la qual cosa ajuda a alentir la digestió i mantenir els nivells de sucre en la sang estables durant la nit. Això evita els pics i caigudes brusques de glucosa, promovent un equilibri energètic durant tota la nit.

Sensació de sacietat duradora: Gràcies al seu contingut de fibra, la civada brinda una sensació de sacietat prolongada. En consumir-la a la nit, et sentiràs satisfet per més temps, evitant els antulls nocturns.

Millora la digestió: La fibra present en la civada també afavoreix la salut digestiva. Ajuda a regular el trànsit intestinal, prevenint problemes com el restrenyiment. Una digestió adequada durant la nit promou un son tranquil i sense molèsties digestives.

Controla el pes corporal: La civada és un aliment de baix índex glucémic, cosa que significa que el seu consum no produeix un augment ràpid en els nivells de sucre en la sang. Això pot contribuir al control del pes corporal, ja que ajuda a evitar l’emmagatzematge de greixos.





Per Mujerde10.com