Augment de les vendes en les grans superfícies al desembre

L’índex de vendes de les grans superfícies del comerç al detall experimenta una variació positiva del +0,5%, a preus corrents, el mes de desembre de 2025 respecte al desembre del any anterior, on la venda dels productes alimentaris creix un +1,1% i, la venda de la resta de productes (no alimentaris) es manté estable respecte al mateix període de l’any anterior.
Pel que fa a l’índex de vendes a preus constants (és a dir, descomptant l’efecte dels preus), aquest registra una disminució del -2,0% durant el desembre de 2025 en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. Les vendes de productes alimentaris cauen un -1,1%, mentre que les de la resta de productes experimenten una caiguda del -2,8%.
L’ocupació de les grans superfícies en el mes de desembre de 2025 experimenta una caiguda del -0,6%, el 64% del personal ocupat són dones i més del 91% treballen a jornada completa.