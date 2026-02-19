Augment de les vendes en les grans superfícies al desembre

Un carro de la compra amb aliments
Un carro de la compra d’una ran superfície amb aliments (Freepik)

L’índex de vendes de les grans superfícies del comerç al detall experimenta una variació positiva del +0,5%, a preus corrents, el mes de desembre de 2025 respecte al desembre del any anterior, on la venda dels productes alimentaris creix un +1,1% i, la venda de la resta de productes (no alimentaris) es manté estable respecte al mateix període de l’any anterior.

Pel que fa a l’índex de vendes a preus constants (és a dir, descomptant l’efecte dels preus), aquest registra una disminució del -2,0% durant el desembre de 2025 en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. Les vendes de productes alimentaris cauen un -1,1%, mentre que les de la resta de productes experimenten una caiguda del -2,8%.

L’ocupació de les grans superfícies en el mes de desembre de 2025 experimenta una caiguda del -0,6%, el 64% del personal ocupat són dones i més del 91% treballen a jornada completa.

