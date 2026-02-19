Arriba el sol a les estacions d’Andorra per a gaudir dels 308 km de pistes

Les nevades rebudes a les estacions d’esquí de Grandvalira Resorts han estat les grans protagonistes d’aquest hivern, deixant grans gruixos de neu acumulada per sobre dels tres metres i permeten obrir pràcticament els 308 quilòmetres de pistes. Concretament, Ordino Arcalís i Pal Arinsal compten amb el 100% de les pistes i acumulacions de fins a 350 cm i 260 cm respectivament, mentre que Grandvalira suma més de 210 km de pistes operatius i fins a 310 cm de gruixos de neu.
Aquestes acumulacions podrien seguir creixent aquest dijous, ja que les previsions meteorològiques marquen l’arribada d’un nou front que podria deixar entre 20 i 30 centímetres a totes les cotes de les estacions. A partir de divendres, les precipitacions de neu de les darreres setmanes donaran pas a jornades assolellades que permetran gaudir de les excel·lents condicions de les pistes amb sol i temperatures suaus.
Amb aquesta previsió, les terrasses dels diferents sectors es convertiran el cap de setmana en els espais clau per a gaudir dels dominis i fer una pausa còmoda i agradable entre baixades. Cadascuna amb el seu ambient propi, però totes comparteixen tres elements essencials: bon ambient, música i una oferta gastronòmica que convida a aturar-se.
Grandvalira Resorts vol recordar que l’accés a Andorra des de la Cerdanya catalana es manté completament operatiu i que s’hi pot circular amb normalitat per a travessar la frontera de França amb el Principat.