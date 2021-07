Arrenca la Mobile Week la Seu d’Urgell amb més de 200 inscrits

Aquest matí ha arrencat la Mobile Week la Seu d’Urgell amb la jornada dedicada al networking i l’empresa. La presentació d’aquesta sessió, que ha tingut lloc al CETAP, ha anat a càrrec de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, la presidenta de l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell (AEAU), Laia Blasi, i de la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós, que han donat la benvinguda i han presentant la jornada d’avui davant del sector empresarial de la Seu i comarca.

En la presentació, l’alcalde urgellenc ha manifestat la seva satisfacció que la Seu d’Urgell sigui una les 18 municipis que acullen la Mobile Week Catalunya, i l’única de l’Alt Pirineu i Aran. Respecte al contingut d’aquest esdeveniment, Fàbrega ha destacat que “de les 17 activitats que se celebraran durant tot el cap de setmana, hi ha 200 i escaig inscrits, però animem a tothom que encara no s’hagi inscrit s’acostin a la Mobile Week la Seu a participar-hi perquè encara hi ha places disponibles, perquè hi ha xerrades i tallers al gust d tothom per tal de gaudir i aprendre tot allò que ens puguin aportar les noves tecnologies a totes les edats i a tots els sectors de la societat”.

De la seva banda, Laia Blasi ha explicat respecte el tema d’aquesta jornada Networking+Empresa que “és bàsic però alhora és un tema que s’ha d’anar a compte, ha de ser una tecnologia segura i ètica”. Blasi ha destacat l’alt nombre de ciberatacs que pateixen les empreses. “Cal anar amb molt de compte perquè poden desestabilitzar tota l’estructura d’empresa. Per això és molt important invertir en ciberseguretat”, ha aconsellat presidenta de l’Associació d’empresaris de l’Alt Urgell.

#NegoCibersegur

El programa de la Mobile Week La Seu d’Urgell s’ha iniciat amb la conferència protagonitzada per Tomàs Moré, responsable de campanya de conscienciació adreçat a les empreses #NegoCibersegur de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que ha explicat les estratègies que cal seguir per a protegir i convertir un negoci en capdavanter dels reptes del segle XXI. “La ciberseguretat s’ha convertit en una necessitat davant la digilització de moltes empreses. El teletreball ha generat moltíssimes inseguretats a empreses sobre com accedir als seus actius digitals, i el ciberdelinqüents se n’aprofiten. Aquestes febleses són les que són atacades per a treure’n diners. Aquest problema afecta tant a empreses grans com petites, per tant necessiten assessorament i suport per tal que tot allò que es digitalitzi es protegeixi adequadament”. Moré ha remarcat que manca cultura de ciberseguretat, i aconsella actualitzar els webs dels negocis també des del punt de vista tecnològic per tal de protegir la reputació de l’empresa, el servei que dóna i alhora protegir també al client.

En aquest diàleg també han intervingut Xavier Lladós, de Gestoria Estañol, i Xavier Gracia, d’Alt Urgell Fibra, que han explicat l’aposta de les seves respectives empreses en networking, així com els serveis que ofereixen.

Aposta per les TIC i Tecnologia 5G

Aquest matí també s’han celebrat dos diàlegs: R+D+I. L’aposta per les TIC, un motor de l’economia actual, que ha anat a càrrec de Gabriel Anzaldi, director científic i tecnològic de l’Eurecat; i Tecnologia 5G: una oportunitat per a les empreses de l’Alt Urgell, protagonitzat per Rosa Paradell, directora d’Innovació i Desenvolupament de Negoci amb el Sector Públic.

Presentació del projecte Pyrenees Tech Mountain

La sessió empresarial de la Mobile Week La Seu ha conclòs amb la presentació a càrrec de l’alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, de Pyrenees Tech Mountain, projecte que lidera l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Aquesta iniciativa consisteix en impulsar la creació d’un Parc-Hub Tecnològic amb l’objectiu de desenvolupar noves tecnologies aplicades a les activitats que es duen a terme a les zones de muntanya, i el suport i foment per la creació de noves empreses i d’innovació i desenvolupament per les ja existents.

En paraules de l’alcalde de la Seu, “aquest projecte estratègic pretén crear un ecosistema on s’estimuli i es gestioni el flux del coneixement i de les noves tecnologies entre universitats, institucions públiques i privades d’investigació i empreses i mercats, tot orientat a aquells àmbits d’activitat que es porten a terme en les àrees de muntanya. Aquesta infraestructura impulsarà la captació i retenció de talent jove, la creació i el creixement d’empreses innovadores, mitjançant mecanismes d’incubació i de generació centrífuga: spin-off i start-ups”.



Val a dir que totes les ponències es poden seguir en streaming a l’enllaç: https://youtube.com/c/ajlaseu

#mWeekCat21 #mWeekLaSeu @mweek_mwc



Tallers

Aquesta tarda, el Mobile Week La Seu continuarà amb la realització de dos tallers: un sobre ecoturisme urbà amb codis QR, que s’adreça a persones amb diversitat funcional, usuàries del Centre Claror, que anirà a càrrec d’Ester Collado, del Punt Òmnia de la Seu d’Urgell; i un altre sobre robòtica educativa, per a infants i joves de 6 a 16 anys, a càrrec de Mireia Alba, mestra de l’escola Mn. Albet Vives, i Joan Rovira, de l’Aula Tecnològica Loopa, que tindrà lloc al CETAP.

Demà diàleg inaugural amb David Aguilar, Mr. Hand Solo

Demà dissabte 10 i demà passat diumenge 11 de juliol, la Mobile Week la Seu d’Urgell tindrà lloc íntegrament a la sala Sant Domènec.

Així, demà dissabte a les deu del matí tindrà lloc el diàleg inaugural que anirà a càrrec de David Aguilar, el protagonista del documental Mr. Hand Solo, el jove andorrà amb arrels a la Seu d’Urgell, que es va construir una pròtesi amb peces de Lego. En acabar, es realitzarà un breu taller amb els infants i joves de construcció amb peces de LEGO. A la nit, es projectarà el documental a la plaça dels Oms.

Durant la jornada de demà es realitzaran també dos tallers sobre drons educatius, dues rutes ecoturístiques i sobre la Seu Medieval amb codis QR i el diàleg sobre l’aplicació de les tecnologies de drons i sensòriques a zones de muntanya.

Diumenge, darrera jornada de la Mobile Week la Seu d’Urgell, es portarà a terme un taller sobre robòtica eductiva i els diàlegs: La tecnologia 3D aplicada a la Medicina i Practicar hàbits cibersaludables en el dia a dia.

Clourà la Mobile Week la Seu d’Urgell, el diàleg Tecnologia 5G: oportunitats per l’Alt Urgell, que anirà a càrrec d’Eduard Martín, director del Programa 5G de la Fundació Mobile World Capital.