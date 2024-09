Aquest 2024 l’Alt Pirineu i Aran tindrà Banca Mòbil, un servei per a municipis sense oficina bancària

Presentació del servei de Banca Mòbil (Govern.cat)

La Banca Mòbil de Catalunya ja ha començat a circular. Hi s’ha estrenat per terres gironines, per l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany i la Selva. Concretament, 95 municipis gironins rebran la visita dos cops al mes de les oficines bancàries mòbils de CaixaBank i Caixa Enginyers. Aquest desplegament inicial es farà amb tres oficines mòbils que atendran una població d’uns 56.000 habitants i recorreran, entre totes dues entitats, 7.350 quilòmetres al mes.

A l’Alt Pirineu i Aran abans d’acabar l’any

El servei es va estrenar el passat 17 de setembre a Girona i arribarà a tot Catalunya abans d’acabar l’any. La previsió és que el novembre s’estengui a les comarques del Camp de Tarragona i al sud de Barcelona i que el desembre arribi a la Catalunya Central, Barcelona, Lleida, l’Alt Pirineu, l’Aran i les Terres de l’Ebre. En total, 13 oficines mòbils prestaran el servei arreu del territori abans d’acabar l’any.

Amb aquest projecte, impulsat per la Generalitat de Catalunya, el Govern català vol garantir l’accés als serveis bancaris a tota la ciutadania de Catalunya i la igualtat d’oportunitats per a tota la població. Per això, la Banca Mòbil de Catalunya es desplega sota el lema “Cap municipi sense serveis bancaris”, amb l’objectiu d’assegurar que cada municipi rebi el servei, com a mínim, un cop al mes.

La Banca Mòbil de Catalunya no només proporcionarà accés a caixers automàtics, sinó també a serveis financers clau com la domiciliació de rebuts, la consulta de comptes, la gestió de productes bancaris o el pagament de tributs. Al web bancamobil.gencat.cat s’hi pot trobar informació sobre quines prestacions ofereix la Banca Mòbil, quina entitat portarà el servei a cada municipi, quins dies i quines hores passarà, quant de temps s’hi estarà, etcètera.





La desaparició d’oficines bancàries

Des de l’any 2008, el nombre d’oficines bancàries a Catalunya s’ha reduït un 73%, superior a la mitjana de l’Estat espanyol (58%) i de la zona euro (41%). Aquesta situació afecta especialment les zones rurals del Pirineu i els municipis petits, 503 dels quals no tenen oficina bancària, on més de 300.000 persones no tenen accés als serveis financers.

Aquest fenomen genera exclusió financera, especialment entre la població envellida, les persones sense habilitats digitals o amb limitacions de mobilitat, fet que representa un greuge per a les persones que viuen en aquests municipis, sovint amb un elevat el risc de despoblament.