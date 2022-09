Andorra disposa de 371 donants acceptats de medul·la òssia

El tercer dissabte de cada setembre, és a dir, avui dissabte dia 17, se celebra el Dia Mundial del Donant de Medul·la Òssia. Segons dades facilitades pel Govern, actualment hi ha 368 persones residents a Andorra acceptades per a ser donants de Medul·la Òssia.

L’executiu andorrà afegeix que hi ha tres persones més inscrites amb la voluntat de ser donants, les quals, estan pendents de fer-se el tipatge que determinarà la seva idoneïtat. Si no hi ha res de nou, això suposaria que el nombre total de donants de medul·la òssia al Principat és de 371 segons dades del REDMO (registre de donants).

Aquelles persones solidàries i interessades en ser donants, ho poden fer inscrivint-se directament a https://andorra.medullaossia.org/. D’altra banda, des de Govern es recorda que a Andorra es fan campanyes específiques de captació de donants que tenen força èxit durant els dies de col·lecta de sang.