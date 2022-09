La família i el col·legi

L’inici del curs escolar és sempre un moment difícil per als infants i les seves famílies, no només per als que inicien la seva etapa escolar sinó, fins i tot, per als que estan desitjosos de començar les rutines.

La meva opinió personal és que sempre he cregut que la família és l’element fonamental sobre el qual se sosté l’educació del nen. La família és essencial en un primer ordre, perquè als nostres fills i filles, puguem ajudar-los a anar modelant el tipus de vida futura que els vindrà.

Doncs el primer, que hem de saber, és que el 50% de la seva educació és a través dels pares, i l’altre 50% a l’escola, on van a estudiar. Molts potser inicien un nou cicle de la seva vida i els venen nombroses preguntes: Com serà l’escola?

Els seus familiars els expliquen que els pares i les mares els porten a l’escola, on faran moltes coses: menjar, jugar, pintar, dormir una mica després de dinar… I, després, els pares, la família, els aniran a buscar i de nou, les abraçades, petons.

El que menys agrada als pares, és el dia d’haver-se d’acomiadar per primer cop i després separar-se’n durant unes hores. Alguns nens es posen nerviosos o estan una mica espantats, el primer dia de classe, per totes les coses noves que han d’arribar. Els més grans, potser, tenen professors nous, amics nous i, fins i tot, una escola nova.

Però, què hi podem fer si els infants odien l’escola? Un nen o una nena que s’estressa a causa de l’escola pot patir mals de cap o dolor d’estómac, sentir nervis o ganes de vomitar. Molts, quan arriba la nit, tenen problemes per a dormir. Això, és un signe d’estrès.

Si no dormen prou, probablement se sentin irritables durant el dia. Això pot fer que el dia a l’escola sembli encara pitjor. Per tant, cal una relació basada en el respecte, confiança, vers als nens (ja alumnes), i que sentin que els pares els donen la força perquè canviïn i es desenvolupin. Perquè la unió, entre tots, fa la força.