Una amanida camperola (Getty images)

L’amanida camperola és una deliciosa amanida típica de la cuina espanyola, especialment de la regió d’Extremadura. Es caracteritza per ser una amanida completa i molt nutritiva, ja que combina una varietat d’ingredients frescos i saborosos.

Ingredients:

4 patates mitjanes

2 ous

1 pebrot vermell

1 pebrot verd

1 ceba petita

1 tomàquet madur

Olives verdes o negres al gust

Oli d’oliva verge extra

Vinagre de vi

Sal

Julivert picat (opcional)





Instruccions:

Renta bé les patates i col·loca-les en una olla amb aigua freda amb sal. Porta a ebullició. Cuina les patates fins que estiguin tendres, però no massa toves. Després, escorre-les i deixa que es refredin.

En una altra olla a part, cou els ous en aigua bullent durant uns 10 minuts. Més tard, refreda’ls sota aigua freda, pela i talla’ls en rodanxes.

Renta els pebrots, treu les llavors i talla’ls en tires fines. Fes el mateix amb la ceba.

El tomàquet, talla’l en trossos petits i les olives en rodanxes.

En un recipient gran, barreja les patates tallades en trossos mitjans, els pebrots, la ceba, el tomàquet i les olives.

Amaneix l’amanida amb sal, oli d’oliva i vinagre al gust. Remou bé perquè tots els ingredients s’impregnin de l’amaniment.

Afegeix l’ou cuit i pica julivert per damunt si ho desitges.

Deixa reposar l’amanida en el refrigerador durant almenys una hora abans de servir, perquè els sabors es barregin i es refredi adequadament.

L’amanida camperola és ideal per a gaudir en dies calorosos com a plat principal o com a acompanyament de carns a la graella. Que la gaudeixis!