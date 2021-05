Agricultura bonificarà les explotacions ramaderes bovines que avancin cap al benestar animal

Bonificar aquelles explotacions ramaderes bovines que impulsin mesures per garantir el benestar animal des del naixement fins al sacrifici, amb la voluntat d’obtenir un producte final de més qualitat, més eficient i sostenible. Amb aquest triple objectiu el Govern ha aprovat el Reglament d’ajut a la bonificació del benestar animal de les explotacions ramaderes bovines, que han presentat aquest dilluns a la tarda la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, i el director del departament d’Agricultura, Josep Casals.

El nou ajut és una resposta a la demanda i tendència creixent dels consumidors per adquirir productes més sostenibles i que a més siguin productes que s’han produït respectant el benestar dels animals. A més, Calvó també ha explicat que la mesura s’emmarca en el programa de Govern, Horitzó23, que recull al seu torn les demandes que el sector va expressar quan el Ministeri es va reunir de manera individual amb cadascuna de les explotacions ramaderes del país.

La ministra ha ressaltat que la nova subvenció es distribuirà “ajudant més a qui ho fa millor” i s’incentivarà perquè totes les explotacions ramaderes puguin assolir el nivell més elevat possible de compliment dels principis i criteris pels quals es regeix el benestar animal en el cas de la producció, cria i engreix de bestiar boví.

La nova línia de subvenció és addicional a la ja existent i hi ha prevista una bossa pressupostària de 125.000 euros. El pagament de l’ajut beneficiarà el 100% de les explotacions ramaderes bovines, tot i que l’import serà variable per a cadascuna de les explotacions segons el compliment dels requisits establerts.

Calvó ha ressaltat que a mitjà termini l’objectiu és que “la carn de qualitat d’Andorra es pugui beneficiar d’un segell o distintiu addicional que garanteixi que es produeix respectant el benestar dels animals”.

Procés extern d’avaluació de benestar animal

El director del departament d’Agricultura ha explicat que per establir el grau de compliment de benestar animal s’utilitza el protocol Welfare Quality, adaptada a la realitat andorrana. Aquest protocol extern es basa en tres principis –alimentació, allotjament i salut– del qual s’estableixen criteris i mesures concretes per a millorar la qualificació obtinguda.

Així, i durant l’any passat, s’ha dut a terme una visita de cada explotació ramadera bovina a càrrec d’un equip format per tècnics de l’IRTA -Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries- de Catalunya i el Departament d’Agricultura per valorar les pràctiques de maneig que s’hi apliquen, l’estat de les infraestructures i equipaments disponibles per a l’estabulació dels animals i l’estat de salut dels animals.

Finalment, Casals ha explicat que poden accedir a aquest ajut totes aquelles explotacions ramaderes bovines que se sotmetin periòdicament (cada 2 anys) a un procés extern i independent d’avaluació del benestar animal.