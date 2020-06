Afectació puntual del trànsit a Encamp els vespres dels dies 2 al 6 de juny

El Comú d’Encamp informa als veïns i comerciants que per a poder finalitzar els treballs de remodelació de les avingudes cal realitzar l’aplicació d’un tractament de protecció del paviment de granit, que es durà a terme durant la aquesta setmana en la franja horària de les 19 h de la tarda fins a les 23 h de la nit, des del dimarts 2 de juny fins al divendres 6 de juny, per evitar al màxim l’afectació del transit a la zona de les avingudes.

L’aplicació d’aquest tractament es realitzarà en el tram comprès des de la Plaça dels Arínsols fins a la rotonda del Prat de Genil. Els operaris treballaran fora de l’horari habitual per evitar al màxim l’afectació en aquesta zona comercial. Des del Comú s’agraeix als veïns i comerciants la col·laboració i la comprensió per les possibles molèsties que pugui ocasionar la maquinària degut a l’horari dels treballs.

La feines que es realitzaran durant els vespres d’aquesta setmana no afecten a l’entrada i sortida dels vehicles als aparcaments, ni les zones de càrrega i descàrrega, ni tampoc l’itinerari ni les parades de les línies d’autobús que passen per aquet tram. De fet la circulació no es tallarà, però hi pot haver alguna afectació puntual del trànsit.

L’aplicació d’aquest tractament permetrà una major durabilitat del paviment mitjançant una cristal·lització de la superfície que impermeabilitzarà el paviment de granit i les juntes, per tal de protegir-lo envers les agressions exteriors com poden ser la sal, l’oli dels vehicles, els xiclets,…i en facilitarà la seva neteja, ja que s’evita la penetració de qualsevol agent agressiu. El fet de cristal·litzar els primers mil·límetres de paviment és molt més eficaç que un producte que tapi les porositats.

L’elecció d’aquest material conjuntament amb el nou traçat de l’avinguda i l’eliminació de les zones d’aparcament lateral, són alguns dels elements que “obliguen” als vehicles a circular a poca velocitat, limitada a 20km/h, que és un dels objectius del projecte de remodelació de l’avinguda on s’ha volgut recuperar el carrer per al vianant i deixar el vehicle en segon pla.