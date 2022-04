Absolt el mestre del col·legi María Moliner acusat el 2019 d’abusos a menors

El Tribunal de Corts ha absolt el mestre del col·legi María Moliner acusat d’abusos sexuals. Els fets pels quals se’l va jutjar es remunten al 2019. La fiscalia no va presentar càrrecs per manca d’indicis, però l’acusació particular va demanar set anys de presó.

La sentència posa punt final, per ara, al cas del mestre. El docent del sistema espanyol va ser detingut després que algunes famílies el denunciessin.

Era la primera vegada que treballava a Andorra i exercia només des de feia tres mesos. Va estar unes setmanes en presó preventiva fins que se’l va permetre abandonar el centre penitenciari. Va marxar del Principat i va tornar a Espanya.

L’ambaixada d’Espanya va demanar que s’arxivés el cas perquè no s’havien trobat proves suficients, però la justícia va denegar la petició.

Finalment, el cas va arribar a judici tot i que la fiscalia no va presentar càrrecs per manca d’indicis. No obstant això l’acusació particular va reclamar set anys de presó, dos d’ells ferms, la prohibició d’entrar en contacte amb els menors i la inhabilitació durant deu anys.

La defensa, per la seva banda, reclamava l’absolució, ja que considerava que era innocent de totes les acusacions.