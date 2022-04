Escaldes recapta 4.000 euros en el concert solidari per a Ucraïna

El concert solidari per a Ucraïna celebrat el 2 d’abril a la sala Prat del Roure va aconseguir recaptar 4.080 euros. Aquest dimecres al matí, el cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Quim Dolsa, el conseller de Vida Cultural, Valentí Closa, i les dues impulsores de l’acte, Martha Roquett i Teresina Serra, han lliurat el xec a Maria Alonso, voluntària de la Creu Roja Andorrana.

La recaptació s’ha destinat íntegrament a aquesta entitat, que la dedicarà a ajudar el poble ucraïnès. Alonso ha agraït a les impulsores “de somiar i al Comú d’Escaldes-Engordany d’haver fet aquest somni realitat“. Per la seva banda, Roquett i Serra han agraït la participació del públic assistent, els artistes i el Comú d’Escaldes, ja que sense ells, aquest acte no hagués estat possible.

“Estem molt contentes de comprovar un altre cop que Andorra és un poble solidari”, han remarcat i s’han mostrat esperançades que cada cop més la població ajudi les persones que ho necessiten sense esperar res a canvi per tenir “un món millor”. Totes dues han destacat que els diners recaptats arribaran a la Creu Roja Internacional, que els invertirà allà on faci falta.

Roquett i Serra esperen que no s’hagin d’organitzar més concerts com aquest encara que recorden que hi ha moltes altres guerres al món. El concert va ser un èxit d’assistència. En total va reunir més de 500 persones gràcies al caire solidari de l’esdeveniment i a les ganes de gaudir un altre cop de música en viu després de dos anys marcats per la pandèmia de Covid-19.

L’acte va comptar amb moments emotius, com el d’una cantant refugiada ucraïnesa que va interpretar un tema popular del seu país. Els artistes que hi van participar de forma totalment voluntària van ser Juli Barrero, el Cor de rock d’Encamp, El tren de la Mussa, la Grossband, Komanem, Patxi Leiva, Alejandra Pereyra, Martha Roquett, Rumband, Quim Salvat, Teresina Serra i Guillem Tudó. També es va poder escoltar en diferit Oriol Vilella, Enric Bartomeu, Mar Capdevila, Susanne Georgi, Perséfone i Alejandro Politi.