A Ordino la revisió excepcional del POUP tanca la segona exposició pública amb 147 al·legacions

Una de els reunions informatives sobre el POUP (Comú d’Ordino)

La segona exposició del Pla d’Ordenació i Urbanisme parroquial (POUP) d’Ordino ha tancat portes aquesta mateixa setmana, després de la presentació pública durant trenta dies hàbils, entre el 5 d’agost i el 17 de setembre, a la sala La Buna. En aquest període, s’han presentat un total de 147 al·legacions. Un cop fet el balanç, aquestes seran revisades i analitzades, per fer les incorporacions que s’escaiguin de cara a l’aprovació provisional prevista abans del 5 de novembre.

De les consultes ateses, es desprèn que el contingut de les noves al·legacions siguin reajustaments tècnics dels afectats que es podran prendre en consideració, sempre que no qüestionin el marc i l’essència del Pla que també s’ha seguit en la revisió actual. La primera exposició, va tenir lloc entre el 7 de desembre i el 7 de març, i va generar 220 al·legacions, la major part de les quals apel·laven als canvis que plantejava la reclassificació del sòl privat a no urbanitzable. El nou projecte introdueix el concepte de zones de protecció rural per a redefinir el territori i respectar al màxim el dibuix actual de la parròquia.

“Sempre que les al·legacions mantinguin la coherència amb l’essència d’aquest Pla es tindrà en compte i es faran les modificacions oportunes abans del text definitiu”, ha assegurat la cònsol major, Mar Coma, responsable també de la conselleria d’Urbanisme. L’aprovació provisional del nou POUP està prevista per al 5 de novembre, abans no es lliuri a Govern. La mandatària ha volgut destacar l’acostament a la ciutadania i el diàleg que el POUP ha provocat. “Ho he viscut com una oportunitat per a copsar les inquietuds i preocupacions de la gent de la parròquia, ens ha quedat molt clar que una gran majoria s’estima Ordino i vol que la Vall no perdi l’essència agrícola i verda”, ha reconegut.

A més a més de la Jornada informativa i les reunions per pobles, prèvies a l’exposició, en què es van transmetre els principals canvis del nou projecte, exposat fins abans d’ahir, el Comú ha obert les portes a tots els interessats en conèixer més a fons el text i la proposta tècnica, amb la compareixença i supervisió de l’equip redactor per a poder resoldre els dubtes tècnics i les diferents casuístiques presentades.