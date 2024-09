Pacients de salut mental podran beneficiar-se de pisos socials

Les ministres, Helena Mas i Trini Marín. Foto: Consell General

Salut habilitarà dos immobles per a acollir pacients amb patologies de salut mental i amb necessitats d’habitatge, que poden donar servei fins a 23 persones. Els pisos estan situats al Solà d’Enclar, a Santa Coloma. També durà a terme cribratges en centres educatius per a detectar símptomes de dificultat d’aprenentatge en nens de fins a sis anys.

Els pisos i el seguiment a les escoles són només algunes de les mesures incloses en el Pla integral per a la salut mental que ha avançat la ministra de Salut, Helena Mas durant la compareixença conjunta amb la ministra d’afers socials, Trini Marín, davant les comissions legislatives d’Afers Socials i Igualtat, i de Sanitat.

Mas també ha avançat que la setmana vinent es reunirà amb els veïns del bloc d’Escaldes-Engordany on anirà la unitat de conductes addictives per a explicar el projecte i atendre les seves aportacions. La ministra assumeix com un error propi la polèmica al voltant de l’accés exterior d’aquest servei.





Una quarentena de joves en risc

La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha avançat que el servei socioeducatiu per a adolescents d’entre 12 a 18 anys en situació vulnerable o de risc va atendre l’any passat 39 joves. També ha aportat dades del Centre d’acolliment d’infants de la Gavernera, que actualment té 16 nois d’entre 12 a 18 anys i 15 menors de 12 anys.