A Ordino, la revetlla de Sant Pere tindrà grades per a veure la cremada de falles a la plaça Major

La revetlla de Sant Pere de 2023 (Comú d’Ordino)

La costellada popular a la plaça Prat de Call, donarà el tret de sortida a la festa parroquial d’Ordino, per Sant Pere, divendres 28 de juny, a les 20.30 hores. L’acte precedirà la cremada de Falles que començarà a la plaça Major a partir de les 22.30 hores i arribarà a l’aparcament Prat de Vilella on la festa continuarà amb l’encesa del mai i el ball amb el Trio Daura.

La festivitat de Sant Pere, dissabte 29 de juny, se celebrarà al Serrat amb la missa tradicional, a les 12 hores, a la capella de Sant Pere i després s’oferirà un aperitiu. Per a assistir a la costellada, caldrà adquirir els tiquets de forma prèvia al servei de Tràmits del Comú o a l’Oficina de Turisme, a un preu de cinc euros. Aquells que vulguin participar a l’aperitiu al Serrat, hauran de comprar el tiquet al mateix moment a un preu de tres euros.

Pel que fa a la festa del foc, organitzada per l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, comptarà aquest any amb la participació de 57 fallaires de foc i 30 de llum, que són els petits. A més a més, dins del grup de fallaires de foc hi ha 8 joves que s’estrenaran sols a la Plaça Major. En total és previst cremar prop de 120 falles. La principal novetat és la grada que s’instal·larà a la Plaça Major per a donar més protagonisme a les danses de foc i també per a obrir més l’espai a l’hora de sortir rodant pels carrers del poble.

Tant la consellera de Cultura, Mònica Armengol, com la d’Associacionisme, Meritxell Rabadà, han destacat, durant la roda de premsa de presentació de la festa, la importància del treball que es fa des de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, però també des d’altres que hi col·laboren com l’Esbart Valls del Nord o l’associació de grallers i tabalers dels Castellers d’Andorra, per a fer perviure les tradicions.

Per la seva banda, el president de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, Albert Roig, s’ha mostrat molt satisfet amb l’evolució del col·lectiu fallaire a Ordino que ha passat de 10 a 57 fallaires en set anys. “Un creixement sostingut, que ens permet tenir la festa sota control i alhora transmetre els valors de treball col·lectiu i desinteressat que volem transmetre entre petits i grans”, ha assenyalat Roig.

L’inici de la festa serà després de la costellada popular, a partir de les 22.30 hores a la Plaça Major, on el Trio Daura posarà la música en directe perquè els dansaires de l’Esbart Valls del Nord interpretin el ball “Fallaires d’Ordino”. Aquest serà el tret de sortida perquè els més menuts facin rodar les falles de llum i tot seguit ho facin els joves que s’estrenen amb foc. Tot el col·lectiu farà rodar el foc pels carrers d’Ordino fins a l’aparcament Prat de Vilella. Allà encendran el mai i es cremaran les falles tradicionals al seu voltant. En acabar, el Trio Daura farà ballar els assistents a ritme de música tradicional. Com ja va passar l’any passat, hi haurà servei de bar a càrrec de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino.